Önceki / Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor" Sonraki / Domenicali: "Dualarımız Türk halkıyla"
Formula 1 Haberler

Brundle, Ford'un F1'e gelişine şaşırmış

Red Bull'un 2026 yılı için Ford ile ortaklık kurması, Sky Sports F1 yorumcusu Martin Brundle'ı şaşırtmış gibi görünüyor.

Kolláth Benjamin
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Brundle, Ford'un F1'e gelişine şaşırmış
Haberi dinle

Ford Cuma günü yaptığı açıklama ile 2026'dan itibaren Formula 1'e geri döneceğini ve Red Bull'un motor partneri olacağını duyurdu.

Bu gelişme, Red Bull ve Porsche arasındaki potansiyel anlaşmasının suya düşmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Sky Sports'a konuşan Martin Brundle, Red Bull'un daha önce diğer otomobil şirketleriyle yaptığı anlaşmalar göz önüne alındığında Avusturyalı ekibin sorun yaşamasını beklemiyor ancak anlaşmaya şaşırdığını ekliyor.

Brundle, "Ford anlaşmasına bakarsanız, ilginç bir çizginin devamı gibi görünüyor. Önce Infiniti bir süre Red Bull ile çalıştı ve daha sonra Aston Martin, kendi takımına sahip olana kadar Red Bull'la çalıştı."

"Yani bu bir marka oluşturma meselesi."

Martin Brundle

Martin Brundle

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Benim için en ilginç olan şey, halihazırda elektrikli araçlara odaklanan pek çok otomobil üreticisinin seriye katılıyor olması."

"Ford'un duyurusuna bakarsanız, sürdürülebilirlikten ve sürdürülebilir yakıttan bahsediyorlar..."

"Ayrıca seriyi kaç kişinin izlediğinden de bahsediyorlar. Formula 1'i sadece elektrik teknolojisine sahip başka bir seriden çok daha fazla insan izliyor."

"Tüm bunlara dayanarak, belki de sadece boyutundan ötürü bu işe girmelerine şaşırdım." dedi.

Brundle, seriye artan ilginin ve altı motor üreticisine sahip olmanın çok iyi bir haber olduğunu da ekledi.

"Altı üreticinin 2026 motorları için anlaşma imzaladığını biliyoruz. 2008-2009'da, Honda seriden çekilmiş ve Super Aguri de onlarla beraber gitmişti."

"Ertesi yıl BMW ayrıldı, ardından Toyota şampiyonadan tamamen çekildi. Böyle devam ederse herkesin Cosworth ve Judd motorları kullanacağından korkuyorduk."

"Şimdi yeni döneme altı üretici kaydoldu. Bu Formula 1 için harika bir haber."

paylaşım
yorumlar

Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"

Domenicali: "Dualarımız Türk halkıyla"
Kolláth Benjamin Daha fazlası
Kolláth Benjamin
"2024, Schumacher için hikayenin sonu olabilir"

"2024, Schumacher için hikayenin sonu olabilir"

Formula 1

"2024, Schumacher için hikayenin sonu olabilir" "2024, Schumacher için hikayenin sonu olabilir"

Vettel 10 yılın ardından Nissan GT-R'ını satıyor

Vettel 10 yılın ardından Nissan GT-R'ını satıyor

Formula 1

Vettel 10 yılın ardından Nissan GT-R'ını satıyor Vettel 10 yılın ardından Nissan GT-R'ını satıyor

Peter Sauber: "Ferrari teklif yaparsa, kabul edersiniz"

Peter Sauber: "Ferrari teklif yaparsa, kabul edersiniz"

Formula 1

Peter Sauber: "Ferrari teklif yaparsa, kabul edersiniz" Peter Sauber: "Ferrari teklif yaparsa, kabul edersiniz"

Son Haberler

Alonso, Aston Martin ile Jerez'de piste çıktı

Alonso, Aston Martin ile Jerez'de piste çıktı

F1 Formula 1

Alonso, Aston Martin ile Jerez'de piste çıktı Alonso, Aston Martin ile Jerez'de piste çıktı

Horner, Ferrari'nin geçmişteki tekliflerini reddetmiş

Horner, Ferrari'nin geçmişteki tekliflerini reddetmiş

F1 Formula 1

Horner, Ferrari'nin geçmişteki tekliflerini reddetmiş Horner, Ferrari'nin geçmişteki tekliflerini reddetmiş

Albon yeni sezon öncesi eskisinden de fit

Albon yeni sezon öncesi eskisinden de fit

F1 Formula 1

Albon yeni sezon öncesi eskisinden de fit Albon yeni sezon öncesi eskisinden de fit

Williams, Mercedes ile olan ilişkisinde "Haas modelini" benimsemeyecek

Williams, Mercedes ile olan ilişkisinde "Haas modelini" benimsemeyecek

F1 Formula 1

Williams, Mercedes ile olan ilişkisinde "Haas modelini" benimsemeyecek Williams, Mercedes ile olan ilişkisinde "Haas modelini" benimsemeyecek

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.