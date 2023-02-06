Brundle, Ford'un F1'e gelişine şaşırmış

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Ford Cuma günü yaptığı açıklama ile 2026'dan itibaren Formula 1'e geri döneceğini ve Red Bull'un motor partneri olacağını duyurdu.

Bu gelişme, Red Bull ve Porsche arasındaki potansiyel anlaşmasının suya düşmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Sky Sports'a konuşan Martin Brundle, Red Bull'un daha önce diğer otomobil şirketleriyle yaptığı anlaşmalar göz önüne alındığında Avusturyalı ekibin sorun yaşamasını beklemiyor ancak anlaşmaya şaşırdığını ekliyor.

Brundle, "Ford anlaşmasına bakarsanız, ilginç bir çizginin devamı gibi görünüyor. Önce Infiniti bir süre Red Bull ile çalıştı ve daha sonra Aston Martin, kendi takımına sahip olana kadar Red Bull'la çalıştı."

"Yani bu bir marka oluşturma meselesi."

Martin Brundle Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Benim için en ilginç olan şey, halihazırda elektrikli araçlara odaklanan pek çok otomobil üreticisinin seriye katılıyor olması."

"Ford'un duyurusuna bakarsanız, sürdürülebilirlikten ve sürdürülebilir yakıttan bahsediyorlar..."

"Ayrıca seriyi kaç kişinin izlediğinden de bahsediyorlar. Formula 1'i sadece elektrik teknolojisine sahip başka bir seriden çok daha fazla insan izliyor."

"Tüm bunlara dayanarak, belki de sadece boyutundan ötürü bu işe girmelerine şaşırdım." dedi.

Brundle, seriye artan ilginin ve altı motor üreticisine sahip olmanın çok iyi bir haber olduğunu da ekledi.

"Altı üreticinin 2026 motorları için anlaşma imzaladığını biliyoruz. 2008-2009'da, Honda seriden çekilmiş ve Super Aguri de onlarla beraber gitmişti."

"Ertesi yıl BMW ayrıldı, ardından Toyota şampiyonadan tamamen çekildi. Böyle devam ederse herkesin Cosworth ve Judd motorları kullanacağından korkuyorduk."

"Şimdi yeni döneme altı üretici kaydoldu. Bu Formula 1 için harika bir haber."