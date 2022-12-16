Brundle: "Ferrari'nin takım patronluğu, dünyanın en zor işi"

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Formula 1 dünyası, Ferrari takım patronluğu görevine Vasseur'ün atanmasını tartışmaya devam ediyor.

İtalyan ekipte Mattia Binotto ile yollar ayrılmış ve yeri için Alfa Romeo patronu Vasseur ile anlaşılmıştı.

İngiliz Sky Sports uzmanı Martin Brundle, Vasseur'ün kendisine verilen sorumlulukların üstesinden gelebileceğini kanıtlaması gerektiğine inanıyor.

Brundle, "Bence Ferrari takımına liderlik etmek dünyanın en zor işlerinden biri. Hayatı boyunca Ferrari'de çalışmış olan Mattia Binotto'yu kovdular ve Frederic Vasseur'ü getirdiler. Onu Ferrari'de büyük zorluklar bekliyor olacak."

"Vasseur motor sporlarında başarılı oldu, ancak çoğunlukla alt kategorilerde. Alfa Romeo'da iyi iş çıkardı fakat bu Ferrari'de de iyi iş çıkaracağı anlamına mı geliyor? Bu kesin bir durum değil. Bakalım Ferrari'yi doğru yöne götürecek nitelikleri var mı?"

"Eğer takım Vasseur'ü sadece Charles Leclerc ile yakın bir ilişkisi olduğu için takıma getirmeye karar verdiyse, bu temelde hatalı bir gerekçe olacak çünkü Vasseur'ü Leclerc ile ortak bir dil bulmaktan çok daha ciddi bir iş bekliyor olacak."

"Ferrari'nin Formula 1'deki en iyi pilot kadrolarından biri olan Carlos Sainz ve Charles Leclerc adında iki pilotu var. Her ikisinin de rahatlığa, sevgiye ve desteğe ihtiyacı var. Frédéric takıma gelirken 'Artık Charles'la beraberim' diye düşünmemeli. Elbette Leclerc takımda rahat ederse, Ferrari'nin onu tutma şansı artacaktır, ancak yine de sonuçlar büyük önem taşıyor."

"Bu işte kimin kiminle arkadaş olduğu önemli değil. Leclerc için önemli olan tek şey, hangi takımın kendisine şampiyon olabileceği bir araç verdiği." dedi.