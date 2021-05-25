Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor

Monte Carlo’daki hafta sonu boyunca Ferrari, zaman tablolarının zirvesinde yer aldı ve yarışta Carlos Sainz, ikinci sırada finiş görerek İtalyan takımla ilk podyumunu kazandı. Fakat yine de Ferrari için her şey yolunda gitmedi çünkü pole pozisyonu sahibi Charles Leclerc son dakika fark edilen bir şaft sorunu yüzünden start alamadı.

Leclerc, kendi ülkesindeki Grand Prix’de sıralama turlarının üçüncü bölümünde güçlü bir performans sergileyerek en hızlı zamanı yakalasa da seansın bitmesine saniyeler kala kaza yaparak kendini bariyerlerde buldu. Bu durum, diğer pilotların hızlı turlarını tamamlayamamaları anlamına geliyordu ve böylece Leclerc pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Fakat, Ferrari’de Leclerc’in pole pozisyonu kutlanamadan vites kutusu hakkında endişeler oluşmaya başladı çünkü vites kutusunun değiştirilmesi durumunda, Monakolu pilot, grid cezası alacaktı.

Ferrari ise vites kutusunda bir problem olmadığını bir değil, iki kere duyurdu. Ancak Leclerc, gride gidiş turlarında araçta bir sorun olduğunu fark etti ve yarışı başlamadan bitmiş oldu.

Charles Leclerc, Ferrari 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc’in aracındaki sorunun şaft arızasından kaynaklı olduğu ortaya çıktıktan sonra bunun cumartesi günkü kazayla alakalı olup olmadığına dair soru işaretleri belirdi ve pazartesi günü Ferrari tarafından bu durum doğrulandı.

Brundle’a göre bu olay, Ferrari’de aracın tamamen kontrol edilip edilmediğine dair gergin toplantılara neden olacak.

Brundle, “Monakolu pilotun, kendi ülkesinde Ferrari ile bir Grand Prix zaferi kazanma fırsatı olacaktı.”

“Özellikle böyle bir şansın bir daha ne zaman tekrar eline geçeceğini bilmediğinden pazartesi sabahı oldukça mutsuz olacaktır.”

“Leclerc’in aracı gride gidiş turlarında arızalandığında, Ferrari’den birçok üst düzey yetkili [yarışta] mevcuttu. Bu yüzden bu hafta, karar alma süreci ve bu sorunun nasıl fark edilmediği hakkında gergin toplantılar yapılacak.”

“Bir araç bariyerlere oldukça sert bir şekilde ve 90 derece açıyla çarptığında neredeyse her zaman vites kutusu değişikliği gerekir ve 5 sıralık grid cezası alınır.”

“Ferrari, bir kumar oynadı ve bunu kaybetti. Araç sağ tarafından büyük bir hasar aldığında sol taraf da bir parçanın da zarar gördüğü ortaya çıktı.” dedi.

Leclerc’in garajındaki herkes büyük bir hüsrana uğramış olsa da Brundle, Sainz’ın hafta sonundan iyi bir sonuç çıkarmak için gösterdiği performansı oldukça beğendi.

Brundle, “Carlos Sainz, Ferrari’deki bütün beklentileri fazlasıyla karşıladı ve Verstappen’in gerisinde bazı lastik sorunlarına rağmen sağlam bir ikincilik kazandı.”

“Genç İspanyol pilot, yarış boyunca iyi bir formdaydı. Kaçırılmış bir pole ve galibiyet fırsatından sonra bu başarıyı hak etti.” ifadelerini kullandı.