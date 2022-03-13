Brundle, Ferrari pilotları arasında çetin bir mücadele bekliyor

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2022 sezonu öncesi güçlü bir test dönemi gçiren Ferrari, gridin en güçlü pilot kadrolarından birisine sahip. Bu düşünce, takımın Charles Leclerc ile uzun vadeli sözleşme imzalaması ve Carlos Sainz'ın potansiyel kontratı ile Ferrari cephesinde de pekişmiş durumda.

Ferrari'nin güçlü kadrosu, takımın 2021 sezonunu ezeli rakipleri McLaren'ın net şekilde önünde tamamlamasına ve üçüncü sırayı almasına yardımcı oldu.

İtalyan takım, hem Barcelona hem de Bahreyn testlerinde epey dikkat çekti. İki testte de istikrarlı ve hızlı bir performans sergileyen takım sürekli zaman tablosunun yukarılarında yer aldı.

Tüm bu göstergeler sonrası birçok kişi Ferrari'nin gridin en iyi aracı olduğunu düşünüyor.

Bu isimlerden biri de Red Bull takım patronu Christian Horner oldu. Horner, "Şu anda gridin en tutarlı aracı Ferrari gibi görünüyor."

"Hem Barcelona, hem de Bahreyn'de çok güçlü bir test dönemi geçirdiler. Pistte son derece rekabetçi göründüklerini söyleyebilirim.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Motorsport Images

Martin Brundle ise, Ferrari'nin gerçekten inanıldığı kadar iyi performans göstermesi durumunda, Sainz ile Leclerc arasında "epey rekabetçi" bir takım içi mücadelesi bekliyor.

Sky F1'e konuşan Brundle, "Eğer Ferrari pilotlara yarış galibiyetleri vadediyorsa, Leclerc ve genç Carlito'yu (Sainz) kontrol etmek epey zor olacak, nitekim iki pilot performans olarak birbirlerine denk."

"Onları geçen yıl gördük -oldukça kararlılar, saygılılar, kim adına yarıştıklarını iyi biliyorlar, ancak bir yarış zaferi veya şampiyonluk kokusu varsa, bu pilotlar arasındaki mücadele çok rekabetçi bir hal alacaktır." dedi.

Bununla beraber, Ferrari herhangi bir avantaja sahip olmadıkları konusunda ısrar etmeyi sürdürüyor. Yeni kontrat imzalaması beklenen Carlos Sainz, Bahreyn'in Barcelona'ya göre daha zorlu geçtiğini söyledi.

Sainz, "Bahreyn'de araç Barcelona'ya göre biraz daha kötü hissettirdi."

"Bahreyn çok daha sıcak ve asfalt çok daha az tutuşa sahip. Burada araç kullanmak elbette daha zor fakat bu normal, bunu her yıl yaşıyoruz.

"Araç virajlarda geçtiğimiz sezona göre göre farklı hissettiriyor, ancak aynı zamanda ilerleme kaydettiğimizi ve her turdan sonra ne yapacağımızı daha iyi bildiğimizi hissettiriyor." dedi.