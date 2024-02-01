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Brundle: "Ferrari-Hamilton hikayesi inanılmaz olacak"

Eski yarış pilotu ve yorumcu Martin Brundle, Lewis Hamilton'ı Ferrari'de görmek için sabırsızlanıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor.

Bu sansasyonel haber, tüm motor sporları dünyasına damgasını vurdu.

Konu hakkında yorum yapan Martin Brundle, Sky'a şöyle konuştu: "Lewis Hamilton'ı asla gözden çıkaramazsınız."

"Lewis nasıl yarış kazanacağını ve şampiyon olacağını biliyor. Eğer Ferrari'yi daha fazla yarış kazanmaya ve şampiyonluk adayı olmaya yönlendirebilirse, Schumacher'e çok benzeyecek."

"Bence Lewis bunu yapmak zorunda. Birkaç yıldır kazanamıyor. Bu yüzden arka planda pek çok şeyi değiştiriyor. Yakın zamanda, padoktaki gözü kulağı olan ve uzun süre boyunca akıl hocalığını yapan, eski yarışçı ve gerçekten sağlam bir karakter olan Marc Hynes'ı kendi ekibini geri getirdi."

"Bence Lewis muhtemelen 'tamam, motor sporları dışındaki her şeye bu kadar odaklanmayı bırakacağım ve sadece yarış pilotu Lewis Hamilton'a geri döneceğim' dedi."

"Bence bu onu motive etmek, kariyerinin bu aşaması için ona enerji vermek için harika bir fırsat."

"Yıllarca röportajlarda onunla bu konuyu konuştuk. Ona 'Michael Schumacher gibi Ferrari'ye gidip onları yeniden şampiyon yapmaya çalışmak istemez misin?' diye sorduk, O da her zaman 'Bakın, ben Mercedes'le çalıştım, McLaren'deyken bile Mercedes motoru kullandım. Hayatım boyunca takımım ve üreticim onlar olacak' dedi. Sonsuza kadar Mercedes'te kalacakmış gibi görünüyordu ve olası bir geçişi reddediyordu."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Fakat şimdi Ferrari'ye gideceğini anlıyoruz ve bu konuda heyecanlıyım çünkü Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi ve Leclerc ile takım arkadaşı olması inanılmaz bir hikaye."

"Hafta başında biraz karamsardım. Karamsar muhtemelen çok güçlü bir kelime ama Lando Norris, tıpkı Oscar Piastri gibi McLaren ile uzun vadeli sözleşme imzalamıştı. George Russell Mercedes'le uzun vadeli, Leclerc Ferrari'yle uzun vadeli, Max Verstappen Red Bull'la uzun vadeli anlaşma imzaladı. Her şey çok durağandı."

"Şampiyonada da pist anlamında oldukça durağan hale gelmişti. Bu yüzden 'hikayelere ihtiyacımız var' diye düşünüyordum. Bu yüzden ihtiyaç duyduğumuz enerji tam olarak buydu."

Carlos Sainz'la ilgili de konuşan Brundle, "Carlos Sainz'ın ne kadar harika bir sürücü olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Gelecek sezon Ferrari'de yarışacak ve muhtemelen Mercedes'e ya da griddeki diğer takımlara gitme şansı bulacak." dedi.

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