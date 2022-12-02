Brundle: "Ferrari, Binotto'nun yerini dolduramazsa işler garipleşebilir"

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Birkaç gün önce Ferrari, son dört sezondur takım patronluğu görevini yürüten Binotto'nun görevinden istifa ettiğini, istifasının kabul edildiğini ve kendisinin 31 Aralık'ta takımdan ayrılacağını duyurdu.

Görevde bulunduğu dört sezon boyunca inişli çıkışlı bir dönemden geçen Ferrari, 2019'da şampiyonluk mücadelesi verememesinin ardından 2020 ve 2021 sezonlarını orta gruba gerileyerek geçirdi.

2022 sezonuna çok rekabetçi başlayan ve ilk üç yarışta iki galibiyet elde eden takım, sonrasında dayanıklılık sorunları, yanlış stratejiler ve pilotaj hataları nedeniyle epey geriledi ve şampiyonluk savaşına erkenden veda etti.

Hayal kırıklığıyla noktalanan sezonun sona ermesinden birkaç gün sonra istifasını sunan Binotto'nun bu kararı almasında Ferrari başkanı John Elkann ve CEO Benedetto Vigna'nın tam güvenine sahip olmadığını hissetmesinin rol oynadığı düşünülüyor.

Ferrari yılbaşı öncesi yeni takım patronunu belirlemeyi düşünüyor, ancak takımın Binotto'nun hem teknik hem de yönetim cephesindeki yetenek ve deneyimini kaybederek 2023 sezonunu büyük ölçüde tehlikeye attığı da konuşulmakta.

Perşembe gecesi Londra'da düzenlenen Guild of Motoring Writers Yıllık Ödülleri yemeğinde konuşan Brundle, Ferrari'nin İtalya'daki takipçileri nedeniyle bir takım olarak her zaman benzersiz bir konumda olduğunu kabul etti.

Brundle, "Ferrari'de sadece takım için değil, bir ülke için çalışıyorsunuz."

"Teknik şeflerini ve takım patronlarını kaybettiler, bu yüzden onun yerine hemen çok çok iyi birini bulmadıkları sürece kendileri için işler biraz garip görünüyor. Ama bu işin doğası böyle."

Göreve 'kendisinin de aday olduğunu' söyleyerek şaka yapan Brundle, takımın Binotto gibi İtalyan medyasının yoğun ilgisi altında kalmayacak birini araması gerektiğini söyledi.

Brundle, "Göreve gelmek için İtalyanca konuşmak zorundasınız. Bence sorun şu ki, en son başarılı oldukları döneme bakarsanız, Fransız Jean Todt, İngiliz Ross Brawn ve Güney Afrikalı Rory Bryne'a sahiplerdi."

"Belki de yeniden böyle bir şeye ihtiyaçları var: İtalyan medyasının baskısına tamamen maruz kalmayan insanlar." dedi.