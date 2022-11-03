Brundle, F1 şovu için 'ideal olmayan' iki faktörü vurguladı

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Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde Pazar günkü yarışın, beklentileri tam olarak karşılayamadığı düşünülüyor.

2021'de şampiyonluk savaşı veren Max Verstappen ve Lewis Hamilton zafer için yarışsa da, Verstappen'in orta lastik takma stratejisine Mercedes'in Hamilton'a sert lastik takmasıyla cevap vermesinin ardından galibiyet mücadelesi sona erdi.

Başta yaklaşık 2 saniye olan farkın yarış sonunda 15 saniyeye çıkmasıyla Verstappen, bu sezonki 14. galibiyetini aldı.

Sky Sports'a yazan Brundle, "Red Bull, 23. turda [Sergio] Perez'i ve Verstappen'i de 25. turda orta lastikler için pite alacaktı."

"Bu, Mercedes'i iki büyük soruyla baş başa bıraktı: Mercedes mevcut orta lastiklerle hâlâ iyi performans gösterebilir mi ve Red Bull, 48 tur boyunca orta lastikleri korumayı başarabilir mi?"

"Bu iki soru için cevaplar sırasıyla 'pek sayılmaz' ve 'evet' olacaktı. Hamilton, 29. turda sert lastikler için pite girdi ve daha sonra, bunun kötü bir karar olduğu ortaya çıktı."

"Daha uzun bir stint atıp yarış sonuna doğru yumuşak lastiğe geçme teklifine rağmen George Russell da 34. turda sert lastikler için pite girdi." dedi.

The cars of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, pole man Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, on the grid after Qualifying Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 takımları, yarış hafta sonu için yalnızca iki set taze sert lastiğe sahipler. Bu konuda Brundle, "Eğer yarışta sert lastik kullanmak istiyorsanız, antrenman seanslarında bu lastikler ile ancak minimum düzeyde bir hazırlık yapabileceğiniz anlamına geliyor."

"Bazen sert lastikler şaşırtıcı bir şekilde başarılı bir seçim oluyor. Ancak lastik aşınmasının düşük olduğu bu pistte, uygun sıcaklık ve yol tutuş seviyesine ulaşamadılar." dedi.

Hamilton, Verstappen ile mücadelesinde arka arkaya ikinci kez galibiyeti kaybetti. Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in sert lastikleri seçmesine 'şaşırdığını' söyledi.

Ancak Formula 1'in son zamanlarda karşılaştığı tek sorun lastik tahsisi değil.

Brundle, bazı antrenman seanslarına genç sürücülerin çıkmasını ve Pirelli lastik testlerinin de bu duruma yardımcı olmadığını düşünüyor.

Brundle, "Hem Austin hem de Meksika'da ikinci antrenman süresi 90 dakikaya uzatıldı ve 2023 lastik özellikleri için bir 'Pirelli testi' haline geldi."

"Buna ek olarak birçok takım, her araçta 'en az bir ilk antrenman seansına genç sürücü çıkarma' gerekliliklerini yerine getirmekte oldukça geç kalıyor. Bu da sezon akışını ve kalan son iki yarış için hazırlık yapılmasını engelliyor. Bunun ideal olduğunu düşünmüyorum." dedi.