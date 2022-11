Brundle, F1 şovu için 'ideal olmayan' iki faktörü vurguladı

Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde Pazar günkü yarışın, beklentileri tam olarak karşılayamadığı düşünülüyor.

2021'de şampiyonluk savaşı veren Max Verstappen ve Lewis Hamilton zafer için yarışsa da, Verstappen'in orta lastik takma stratejisine Mercedes'in Hamilton'a sert lastik takmasıyla cevap vermesinin ardından galibiyet mücadelesi sona erdi.

Başta yaklaşık 2 saniye olan farkın yarış sonunda 15 saniyeye çıkmasıyla Verstappen, bu sezonki 14. galibiyetini aldı.

Sky Sports'a yazan Brundle, "Red Bull, 23. turda [Sergio] Perez'i ve Verstappen'i de 25. turda orta lastikler için pite alacaktı."

"Bu, Mercedes'i iki büyük soruyla baş başa bıraktı: Mercedes mevcut orta lastiklerle hâlâ iyi performans gösterebilir mi ve Red Bull, 48 tur boyunca orta lastikleri korumayı başarabilir mi?"

"Bu iki soru için cevaplar sırasıyla 'pek sayılmaz' ve 'evet' olacaktı. Hamilton, 29. turda sert lastikler için pite girdi ve daha sonra, bunun kötü bir karar olduğu ortaya çıktı."

"Daha uzun bir stint atıp yarış sonuna doğru yumuşak lastiğe geçme teklifine rağmen George Russell da 34. turda sert lastikler için pite girdi." dedi.

The cars of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, pole man Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, on the grid after Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images