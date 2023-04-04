Brundle: "F1, şov yerine güvenliği seçti"

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Pazar günü Albert Park pisti kaos ve olaylarla geçen bir yarışa sahne oldu.

54. turda Kevin Magnussen, duvara çarptı ve pistte sağ arka lastiğinin yanı sıra karbon fiber ve metal parçaları bıraktı.

Bu olayın ardından kırmızı bayrak çıktı. Yarışın yeniden başlangıcında Carlos Sainz Fernando Alonso'ya temas ederken Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly arasında da büyük bir temas yaşandı, bunun sonucunda iki pilot da yarış dışı kaldı.

Bu durum yarış direktörü Wittich ve FIA'nın eleştirilmesine yol açarken, Helmut Marko gibi isimler bu uygulamanın 'gerekli olmadığını' ve pilotlar için tehlike yarattığını söyledi.

Sky Sports'a verdiği demeçte Brundle, kırmızı bayrakların 'güvenlik yerine şovu seçme' durumu olup olmadığı sorulduğunda, "Kesinlikle hayır."

"Kendinizi sorumlu olan insanların yerine koymalısınız, kenarda oturup 'bunu yapmalıydılar' diye düşünmek çok kolay."

"2009'da Felipe Massa, kokpitinden içeri giren bir araç parçasıyla, neredeyse ölüyordu."

"Burası aslında bir sokak pisti, pistin her iki tarafında çok sayıda taraftar ve görevli var."

"Pistte parça varsa, bunların saatte birkaç 100 mil hızla havada uçmasına izin veremezsiniz. Bazı şeyleri düşünmek zorundasınız." yanıtını verdi.