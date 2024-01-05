Brundle: "F1 deneyler yapmak yerine kalıcı değişiklikler yapmalı"
Sky Sports yorumcusu Martin Brundle, Formula 1'in çok fazla deney yapmaması gerektiğini düşünüyor.
Geçen yıl Formula 1 yıldızları sadece 22 Grands Prix'ye katılmakla kalmadılar, aynı zamanda altı sprint yarışına da çıktılar.
Bu küçük yarışlar Bakü'deki cadde pistinde, Red Bull Ring'de, Spa-Francorchamps'ta, Katar'da, Austin'de ve Interlagos'ta gerçekleşti.
Pazar günkü yarışın sıralama turları Cuma günü gerçekleştiği için, bu format takımlara ve sürücülere sadece bir antrenman seansı ile idare etme zorunluluğug etirdi..
Cumartesi günü sprint sıralama turları ve sprint yarışı düzenlenirken, Pazar günü de ana yarış düzenlendi.
Abu Dabi'deki son komisyon toplantısında, sprint formatının daha da geliştirilmesi gerektiği konusunda fikirbirliğine varıldı.
Henüz somut bir karar alınmadı ancak Sportif Danışma Komitesi bu yılki ilk toplantısında hafta sonu programı ve kapalı park kurallarında yapılacak düzenlemeler için bir öneri sunacak.
Test grid gibi önlemler de tartışılacak fakat eski F1 pilotu ve yorumcu Martin Brundle buna pek ihtimal vermiyor.
Sky Sports F1 uzmanı şu uyarıda bulunuyor: "Formula 1'in işleyişine bakarsak, eğer ters grid uygulanırsa takımlar gridde öne geçmek için ne kadar hızlı ya da yavaş sürmeleri gerektiğini düşünmeye başlayacaktır."
"Bence kalıcı değişiklikler yapmalıyız. Sürekli bir şeyler deneyemeyiz."
"Çok fazla şey denenmesinden hoşlanmıyorum. En sıkıcı sprint yarışının dahi, yerini aldığı en iyi ikinci antrenman seansından daha iyi olduğunu düşünüyorum."
"Fakat Formula 1, başarılı sürücüler için ekstra ağırlık gibi yapay önlemler uygulamaktan kaçınmalı. Bana göre Formula 1 en iyi performansla ilgilidir, şapkadan başlangıç sırası çıkarmakla değil."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, startta pistin geri kalanı
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