Brundle: "2021 şampiyonluğunu Hamilton ve Verstappen'in paylaşması harika olurdu"

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi'nin Yas Marina pistinde gerçekleştirilen yarışın son anlarında yarışı başlatma şekli ve sportif düzenlemelere uymaması, yorum konusu olmaya devam ediyor.

Verstappen, son bölümde piste giren güvenlik aracının ardından pite girip yeni set yumuşak lastiği takmıştı. Turlar azalıyordu ve Hollandalı pilotun önünde, Hamilton'ı geçebilmek adına tur bindirmesi gereken beş pilot vardı. Masi, bu pilotların turlarını geri almasına izin verdi ve bitime bir tur kala yarışı tekrar başlattı. Verstappen, son turda yeni lastiklerle Hamilton'ı geçti ve şampiyon oldu.

Bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi ve Mercedes, iki ayrı olay nedeniyle protestoda bulundu. Sonunda Mercedes'in protestoları FIA tarafından reddedildi. Şimdi Alman üretici, konuyu temyize götürmeye hazırlanıyor ve ne yapacağına karar vermek için perşembe akşamına kadar vakitleri var.

Böyle bir itirazın başarılı olup olmayacağı belli değil ve protestolar kabul edilse bile, FIA'nın kazandıktan birkaç gün sonra şampiyonluk unvanını elinden alması pek olası değil.

Ancak eski F1 pilotu ve İngiliz yorumcu Brundle, böylesine yakın bir mücadeleye ev sahipliği yapan yılın ardından, iki pilotun şampiyonluğu paylaşmasının "tatmin edici" olacağını söyledi.

Brundle, Sky'daki yazısında şöyle dedi: "Max şampiyonluğu hak ediyor mu? Elbette hak ediyor."

"Yıl boyunca Lewis'in 303 turuna kıyasla, 652 tur lider gitti. Son yedi yarış da dahil olmak üzere 22 yarışın 15'inde şampiyonaya liderlik etti. Lewis'in sekiz yarışına kıyasla 10 yarış kazandı ve Lewis 17 podyum alırken, Max 18 podyum aldı."

"Ayrıca yıl boyunca, son birkaç kilometreye kadar şans pek de ondan yana değildi."

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Lewis de aynı şekilde sekizinci şampiyonluğunu eşit derecede hak ediyordu ve dürüst olmak gerekirse, keşke bunu paylaşabilselerdi."

"Özellikle son yarışlardaki saf hızı, tutarlılığı, bağlılığı, stili, sınıfı ve gücü olağanüstüydü. 37. yaşına yaklaşıyor ve 288'inci GP'sinde bir başka muhteşem başlangıç daha yaptı."

"Dünyanın gözünün şaşırtıcı derecede üzerimizde olduğu Abu Dhabi'deki yarışın son birkaç turu, spor olarak en iyi anımız değildi ve bu kış bazı şeylerin değişmesi gerekiyor."

"Pazar günü yaşanan şeylerle, taraftarlarımızın kafasını kesinlikle karıştırdık."

Brundle'ın açıklamaları, geçtiğimiz günlerde çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso tarafından da paylaşılmıştı.

"Yani bugün yaşanan saf şanstı. 22 yarışa bakarsanız, iki pilot da şampiyon olabilirdi. Eğer bir sezon kupayı ikiye ayırıp iki pilota verecek olsaydık, o sezon bu sezon olurdu. İki pilot da muazzamdı."