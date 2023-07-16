Brundle: "De Vries'e biraz daha zaman tanınmalıydı"

2022 İtalya GP'sinde Williams ile ilk yarışına çıkan ve dokuzuncu olarak dikkatleri üstüne çeken De Vries, bu sayede uzun süredir beklediği fırsatı yakalamış ve AlphaTauri ile F1'e giriş yapmıştı.

Ancak beklentilerin epey altında kalan ve hem sıralama turlarında, hem de yarışta takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı sadece iki kez geride bırakabilen De Vries'in koltuğu sallantıdaydı.

Birçok kişi kendisinin yaz arasında kovulacağını düşünmekteydi, ancak Red Bull daha da erken kullandı ve Macaristan GP'sinden itibaren Daniel Ricciardo'nun AlphaTauri koltuğuna geçmesine karar verdi.

Her şeye rağmen De Vries gibi Formula 2 ve Formula E şampiyonu bir ismin 28 yaşında girdiği F1'e hemen adapte olamayacağını söyleyenler de yok değil -bunlardan biri de Martin Brundle.

Brundle, "Nyck için üzgünüm, çünkü daha iyisini yapabileceğinin farkındayım."

"Beni birçok kez Formula 1'e girmenin zorluklarından bahsederken dinlemişsinizdir, ancak sporda kalabilmek çok daha zor."

"Spora girerek büyük bir potansiyel olarak görülürsünüz, ancak gerçeklikle karşılaştığınızda bundan saklanmak imkansız."

"Ancak bu kez Nyck'e yarım sezon dahi verilmedi, kendisi yepyeni bir aracın direksiyonundaydı, takım arkadaşı ise kendisine göre çok daha hazırlıklıydı.

"İşler iyi gitmedi, bu açık. Kendisinin son yarışlarda hayal kırıklığı yaşadığı da ortaydı. Birtakım hezeyanlara kapılmıştı, bunu yapmamalıydı."

"Başına gelenler üzücü, dediğim gibi, bundan çok daha iyi bir pilottu." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Erik Junius

Düşük performanslı pilotların takımdan gönderilmesi AlphaTauri için yeni bir şey değil, geçmişte de bu durumun birçok örneğiyle karşılaşmıştık.

Red Bull programının acımasızlığına değinen Brundle, "Bundan böyle Nyck de uzun bir listenin parçası: büyük umutlarla gelen ancak işler kendisi için iyi gitmeyen isimler listesi."

"Liste kabarık: Sebastien Buemi, Jean-Eric Vergne, Jaime Alguersuari, Daniil Kvyat, hatta Pierre Gasly ve Alex Albon. Bu isimlerin hepsi listenin parçası."

"Fakat bu programdan Max Verstappen, Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo gibi isimler de çıktı. Christian Horner ve Helmut Marko da bunu söyleyeceklerdir."

"Kendisinin biraz daha zamanı hak ettiğini düşünenlerdenim, fakat takım içindeki veya teknik toplantılardaki atmosferi bilemeyiz. Bu işin bir parçası değiliz." dedi.