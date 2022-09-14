Brundle: "De Vries, genç pilotların 'F1 için yeterli olmadığı' teorisini çürüttü"
Martin Brundle, Nyck de Vries'in Monza'da etkileyici performansının, mevcut genç pilotların F1 için yetersiz olduğu teorisini çürüttüğünü düşünüyor.
De Vries, sıralama turları sabahı Alex Albon'un hastalanmasının ardından kısa bir süre içinde kendisini Williams takımıyla birlikte İtalya Grand Prix'sinde yarışırken buldu.
Hollandalı pilot, sadece diğer Williams pilotu Nicholas Latifi'den daha iyi bir performans sergilemekle kalmadı, aynı zamanda dokuzuncu bitirerek takıma 2 puan kazandırdı.
Monza, De Vries'in ilk kez rekabet ettiği F1 yarışı olmasına rağmen Hollandalı, tecrübesiz bir pilot olarak sayılamaz. 27 yaşındaki pilot, 2019'da Formula 2, 2020'de ise Formula E şampiyonluğunu kazanmıştı.
Ayrıca De Vries, bu sezon üç farklı takımla ilk antrenman seansına çıktı.
De Vries, önceki yıllarda Fernando Alonso, Nico Hülkenberg ve Kevin Magnussen gibi deneyimli pilotların F1'den ayrılmasından önce bir fırsat beklemek zorunda kaldı. Bu sırada yedek pilot olarak göreve alındı.
Nyck de Vries, Williams FW44
Fotoğraf: Williams
Sky Sports için yarış sonrası köşe yazısına Brundle, Alpine ve McLaren Oscar Piastri için anlaşmazlık yaşasa da; şu anda Formula 1'e girmeye çalışan genç pilotlar arasında bir performans eksikliği olduğuna dair söylentiler duyduğunu yazdı.
Ancak Brundle, De Vries'in Monza'daki performansının genç pilotlardaki 'yetenek eksikliği' fikrini çürüttüğünü söylüyor.
Brundle, "De Vries, hafta sonu boyunca Williams'ta Alex Albon'un yerine inanılmaz bir iş çıkardı. Umuyoruz ki Alex en kısa sürede sağlığına kavuşur ve geri döner."
"De Vries iyi bir sıralama seansı geçirdi, grid cezalarıyla sekizinci sıradan başladı ve yarış boyunca kazadan uzak durdu. Pierre Gasly ve Fernando Alonso'ya benzer bir tempo gösterdi. Aynı zamanda günün sürücüsü de seçildi."
"Bu kesinlikle, gelecek yıl için bir koltuk kapmasına yardımcı olacaktır."
"F1'de pilot seçimi çok kararsız bir iş, genellikle bazıları tarafından F2'deki ve benzer klasmandaki mevcut pilotların F1 için yeterli olmadığı varsayılıyor ve bazı takımlar daha deneyimli pilotları yeniden takıma dahil etmek istiyor."
"Padokta sürekli pilot kadrosu için 'çok fazla seçenek olmadığına' dair konuşmalar duyuyorum, eğer bazılarına şans vermeyi seçerseniz tabii ki seçenek var."
"De Vries, Williams aracını bambaşka bir boyuta çıkardı." dedi.
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Brundle: "De Vries, genç pilotların 'F1 için yeterli olmadığı' teorisini çürüttü"
Martin Brundle, Nyck de Vries'in Monza'da etkileyici performansının, mevcut genç pilotların F1 için yetersiz olduğu teorisini çürüttüğünü düşünüyor.