Brundle: "Dalgalanmayı bazı takımlar çözdüyse, Mercedes de çözmeli"

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Dalgalanma sezon başından bu yana büyük bir tartışma konusuydu fakat son haftalarda bu konudaki şikayetler iyiden iyiye artmaya başladı.

Bakü hafta sonunda Mercedes pilotları sık sık dalgalanmadan şikayet ettiler ve Lewis Hamilton, düzlüklerde seken araç nedeniyle araçtan çıkmakta dahi zorlandı.

Takımlar aracı kaldırarak dalgalanma sorununu çözebilirler ancak bunu yaptıkları takdirde ciddi performans kaybı yaşıyorlar. Hal böyle olunca Mercedes, performans ve dalgalanma arasında bir orta yol bulmaya çalışıyor.

Ancak bunun sağlık sorunlarına yol açtığı, bundan ötürü de FIA'nın dalgalanmaya bir çözüm bulunması gerektiğini düşünenler de var. Böyle bir durumda Red Bull ve Alfa Romeo gibi dalgalanma sorununu çözmüş takımlar dezavantajlı duruma düşecek.

Bu konuda konuşan Martin Brundle, Sky Sports'a şöyle dedi: "Mercedes bu konuda özellikle bastırıyor çünkü değişiklik yapılmasını istiyorlar. Sürücüler de değişiklikten yana fakat bu sorunu en çok Mercedes yaşıyor."

"Bunu çözen takımlar bunun açıkça Formula 1'in değil, Mercedes'in problemi olduğunu söylüyorlar."

"Elbette takım bu sorunu aracın yüksekliğini artırarak çözebilir fakat bunu yaptıkları zaman da büyük miktarda performans kaybediyorlar. Hal böyle olunca bunu yapmak istemiyorlar."

"Mercedes bundan ötürü performans için rahatlığı feda etmek zorunda kaldı."

"Bence şaşırtıcı olan şey Mercedes'in sorunu çözememesi. Görünüşe bakılırsa hızlı bir araca sahipler. Sadece potansiyelini ortaya çıkarmaları gerekiyor."

"Horner'ın aşağı yukarı benimle benzer şeyler söylediğini düşünüyorum, bunun takımların çözmesi gereken bir sorun olduğunu düşünüyor."

"Bunu ele almak gerekiyor fakat Mercedes'e yardım etmek adına kurallarda değişiklik yapılmasını istemek, bir hindiden Noel lehine oy vermesini istemek gibi bir şey."

"Fakat George Russell ve Lewis Hamilton'ın yaşadığını küçümsemiyorum çünkü zıplama miktarı acı verici görünüyor."