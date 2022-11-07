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Formula 1 Haberler

Brundle: “Çaresizlik, Alonso’da görmeye alışık olduğumuz bir duygu değildi”

Martin Brundle, son beş yarışın üçünde yarış dışı kalan Fernando Alonso’nun Meksika Grand Prix’sinde yaşadığı hayal kırıklığı ve çaresizliği yorumladı.

Selin Elif Köse
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Brundle: “Çaresizlik, Alonso’da görmeye alışık olduğumuz bir duygu değildi”
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Alpine pilotu, Meksika’daki yarışı 7. götürürken güç ünitesindeki sorun nedeniyle aracını kenara çekmek zorunda kaldı ve yarışı tamamlayamadı.

Araçtan çıkarken Alonso’nun hayal kırıklığı ekranlara yansıdı. Daha kaskını çıkarmamış olan 2 kez dünya şampiyonu, havaya bir yumruk salladı ve hüsran içinde, başı kolları arasında pisti terk etti.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, walks away from his car after retiring from the race
Fernando Alonso, Alpine F1 Team, walks away from his car after retiring from the race
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Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Yarış ardından konuşan Alonso, “Bence hazırlıklı değiliz, araç yarışları bitiremiyor.” dedi.

Ayrıca Alonso, Alpine’in dayanıklılık sorunlarının kendisine 66 puana mâl olduğunu düşünüyor. İspanyol pilot, diğer sürücülerin de bu durumdan faydalandığını çünkü “normalde kazanabileceklerinden daha fazla puan elde ettiklerini” ekledi.

Sky Sports muhabiri Brundle, Alonso’nun “ciddi miktarda” puan kaybettiğine katıldı.

Brundle, “Orta grupta bolca acımasız olay yaşandığını gördük. Fakat Fernando Alonso, güç ünitesi arızalanana kadar açık ara geri kalanların en iyisiydi.”

"Onun kararlılığı ve hücum hissi öyle yoğundu ki araçtan çıktıktan sonra başını çaresizlik içinde lastik bariyerlere dayadı."

"[Çaresizlik] onda görmeye alışık olduğumuz türden bir duygu değil ancak bu yıl dayanıklılık sorunlarından dolayı ciddi miktarda puan kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Alonso'nun yarış dışı kalması ardından Daniel Ricciardo yedinci sırada finiş gördü ve McLaren pilotu, tartışmasız bu sezonki en iyi sürüşünü ortaya koydu.

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