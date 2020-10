Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"

Martin Brundle Sky Sports için kaleme aldığı yazısında iki rekor sahibini sadece istatistiklerle karşılaştırarak sözlerine başlıyor: “Michael bunu gerçekleştirmek için katıldığı yarış sayısı 15 daha az, Lewis ise zirve yıllarında sezon başına daha çok yarışta yarıştı.”.

Ama yine de Brundle, Hamilton’un rekoru olduğu gibi bırakmayacağı kanaatinde: “Halen işinin zirvesinde ve bu adım daha birçok başarıya kapı açacak bir basamak gibi görünüyor.”.

Yarış sonrasında Michael Schumacher’in oğlu Mick, Lewis Hamilton’a babasının bir kaskını hediye etmişti. Brundle’a göre bu, çok güzel bir fikirdi:

“Michael’ın orada olmasını çok isterdim. Bana 2013 yılında Monza’da akşam yemeğimizi yerken Michael’la olan son sohbetimizi hatırlattı. Kısmen güzel hava dalışı fotoğrafları çekmek üzerineydi ama aynı zamanda yarış pilotu bir evlat yetiştirmek konusunda da konuşmuştuk.”

Mick Schumacher presents Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with his fathers helmet after the Mercedes driver equalled Michael Schumachers record 91 race wins

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images