Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"

paylaşım
yorumlar
Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"
Ekleyen:

Lewis Hamilton ve Michael Schumacher’in Grand Prix zaferi sayısının kaçınılmaz bir şekilde eşitlenmesi birkaç haftadır konuşulan bir konu. Geçtiğimiz hafta sonu sonrasında Hamilton, şimdi Schumacher gibi 91 zafere sahip olmasına rağmen bu konuşmalar bitmiş değil.

Martin Brundle Sky Sports için kaleme aldığı yazısında iki rekor sahibini sadece istatistiklerle karşılaştırarak sözlerine başlıyor: “Michael bunu gerçekleştirmek için katıldığı yarış sayısı 15 daha az, Lewis ise zirve yıllarında sezon başına daha çok yarışta yarıştı.”.

Ama yine de Brundle, Hamilton’un rekoru olduğu gibi bırakmayacağı kanaatinde: “Halen işinin zirvesinde ve bu adım daha birçok başarıya kapı açacak bir basamak gibi görünüyor.”.

İlgili İçerik:

Yarış sonrasında Michael Schumacher’in oğlu Mick, Lewis Hamilton’a babasının bir kaskını hediye etmişti. Brundle’a göre bu, çok güzel bir fikirdi:

“Michael’ın orada olmasını çok isterdim. Bana 2013 yılında Monza’da akşam yemeğimizi yerken Michael’la olan son sohbetimizi hatırlattı. Kısmen güzel hava dalışı fotoğrafları çekmek üzerineydi ama aynı zamanda yarış pilotu bir evlat yetiştirmek konusunda da konuşmuştuk.”

Mick Schumacher presents Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with his fathers helmet after the Mercedes driver equalled Michael Schumachers record 91 race wins

Mick Schumacher presents Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with his fathers helmet after the Mercedes driver equalled Michael Schumachers record 91 race wins

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Abiteboul: "Renault, başarının bağımlısı olmak zorunda"

Önceki haber

Abiteboul: "Renault, başarının bağımlısı olmak zorunda"

Sonraki haber

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Michael Schumacher
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”

Dünden bugüne Red Bull Racing F1 takımı
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Dünden bugüne Red Bull Racing F1 takımı

Abiteboul: "Renault, başarının bağımlısı olmak zorunda"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Renault, başarının bağımlısı olmak zorunda"

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?
GENEL GENEL / Yorum

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

Abiteboul: "Büyük patronlar, motor tedariği konusunu görüşecektir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Büyük patronlar, motor tedariği konusunu görüşecektir"

Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"

Mercedes: "Hamilton'ın direksiyonuyla alakalı güvenlik endişeleri yoktu"
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Hamilton'ın direksiyonuyla alakalı güvenlik endişeleri yoktu"

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Di Resta: "Gasly, Red Bull'da birkaç kişiyi üzdüğü için dönemeyecek"

Son Haberler

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”
F1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”

Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"

Abiteboul: "Renault, başarının bağımlısı olmak zorunda"
F1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Renault, başarının bağımlısı olmak zorunda"

Dünden bugüne Red Bull Racing F1 takımı
F1 Formula 1 / Özel Haber

Dünden bugüne Red Bull Racing F1 takımı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”

13dk
2
Formula 1

Dünden bugüne Red Bull Racing F1 takımı

3
Formula 1

Abiteboul: "Renault, başarının bağımlısı olmak zorunda"

4
GENEL

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

5
Formula 1

Abiteboul: "Büyük patronlar, motor tedariği konusunu görüşecektir"

Son Haberler

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”
F1

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”

Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"
F1

Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"

Abiteboul: "Renault, başarının bağımlısı olmak zorunda"
F1

Abiteboul: "Renault, başarının bağımlısı olmak zorunda"

Dünden bugüne Red Bull Racing F1 takımı
F1

Dünden bugüne Red Bull Racing F1 takımı

Steiner: "Grosjean'ın puan alması, 2021 kararını etkilemeyecek"
F1

Steiner: "Grosjean'ın puan alması, 2021 kararını etkilemeyecek"

Son Videolar

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi 07:42
Formula 1

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:32
Formula 1

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in F1 galibiyet rekorunu egale ediyor 08:47
Formula 1

Grand Prix Greats – Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in F1 galibiyet rekorunu egale ediyor

Grand Prix Greats – Hamilton, Schumacher'in 91 yarış zaferi rekorunu egale etti 08:47
Formula 1

Grand Prix Greats – Hamilton, Schumacher'in 91 yarış zaferi rekorunu egale etti

Grand Prix Greats – Kimi Raikkonen, F1'de en çok start alma rekorunu kırdı 05:30
Formula 1

Grand Prix Greats – Kimi Raikkonen, F1'de en çok start alma rekorunu kırdı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.