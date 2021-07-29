Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak”

Sky Sport yorumcusu, Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda yaşanan Hamilton-Verstappen kazasının Ayrton Senna ile Alain Prost’un Japonya’daki kazası kadar konuşulabileceğine inanıyor.

Brundle, Hamilton’ın pilotlar şampiyonasındaki 8 puanlık farkı kapayıp ardından da sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanması durumunda bu kazanın tarihe geçebileceğini belirtti.

Ardından Brundle, bunu 1989 ve 1990’lara benzetti. Bu yılların ilkinde McLaren pilotu Senna, son iki yarışı kazanırsa takım arkadaşı Prost’u şampiyonluk savaşında mağlup edecekti. Fakat Brezilyalı pilot, Suzuka’daki şikanda Prost’u geçmeye çalışırken temas yaşandı ve bu fırsatı kaçırmış oldu.

Sonraki sezon ise aynı pistteki ilk virajda ikili arasında temas yaşandı ve iki pilot da yarış dışı kaldı. Fakat, o sene şampiyonluk Senna’nın oldu. Bunun ardından da Prost, Ferrari’ye geçti.

Ayrton Senna, McLaren MP4-5 Honda, Alain Prost, McLaren MP4-5 Honda 1 / 1 Fotoğraf: Ercole Colombo

Bu seneki Britanya Grand Prix’sinde ise benzer bir şekilde iki şampiyonluk adayı arasında temas yaşandı ve Verstappen yarış dışı kalırken Hamilton, galibiyet kazandı. Bu, Mercedes pilotunun şampiyonadaki 33 puanlık farkı 8’e indirmesini sağladı.

Sky Sport ile yaptığı bir röportajda Brundle, “Dünya şampiyonasında ilk yarının sonuna yaklaşıyoruz ve yaşanan bu kaza, yıllarca konuşulacak.”

“Eğer bu, şampiyonayı kimin kazanacağını etkilerse Senna ve Prost’un kazası gibi yıllarca konuşulacak.” dedi.

Öte yandan Red Bull, bu kazanın FIA tarafından yeniden incelenmesini talep etmek adına resmi dilekçe gönderdi. İlk toplantı, bu perşembe gerçekleşecek ve Red Bull’un kaza hakkında yeni bir kanıta sahip olduğu düşünülüyor.

Bu konuda da görüşlerini bildiren Brundle şöyle konuştu: “Hakemlerin bilmediği bilgilere sahip olmak çok zor çünkü hakemlere, araçtan çok fazla veri geliyor. Mesela farklı kamera açıları ve bizim erişemediğimiz birçok şeyi görüyorlar.”

“İlk aşamada kaza ile ilgili yeni bir bilgi olup olmadığını araştırıp incelemeye alınması gerekip gerekmediğine bakılacak. Eğer yeni bir bilgi varsa incelemeye alınır, bu yüzden yarın doğrudan inceleme yapılmayacak.”

“Bence Red Bull, Hamilton’ın orada çok daha hızlı olduğunu ve dönebilmek için Verstappen’i kullandığını gösteren GPS verileri sunacak.”