Brundle: ''Bottas, Steiermark cezasında şanssızdı''

Fin pilot, Red Bull Ring'deki ikinci antrenman seansında pitten çıkarken ikinci viteste kalkmaya çalışmasıyla bir spin atmıştı.

McLaren ise bu konuda hemen FIA'ya şikayette bulundu ve bu olayda personelinin zarar görebileceğini söyledi.

Brundle, Bottas'ın farklı bir şey denemesinin ''sorumsuzluk'' olduğunu düşünmediğini söyledi.

Sky Sports'daki yarış sonrası köşesine yazan Brundle şu ifadeleri kullandı: ''Takımın Paul Ricard'daki geç kalkış yaptıkları pit stopundan sonra daha hızlı bir çıkış yolu arayan Bottas'ın ikinci viteste kalkış yapmasının ardından attığı spin nedeniyle üç sıra grid cezası almasının biraz şanssız olduğunu düşünüyorum.''

''Bu sorumsuz bir sürüş değildi ve böyle olayları daha yaygın görmüyor olmamız şaşırtıcı, özellikle de ıslak zemin koşullarında ve çeşitli, boyalı bölgelerde. Ancak bu diğer takımlar için tehlikeliydi.''

''Eğer bir sürücü takımın ön kriko mekanikerine çarpıyorsa buna ceza verilmiyor ancak hakemler, pit yolunda aracının kontrolünü kaybetmek konusunda kayıtsız kalamıyorlar ve üç sıra grid cezası veriyorlar.''

''Bottas beşinci sıradan başladı ve Perez'in yavaş pit stopu sonrasında pist üstü pozisyonunu kaybetmesiyle üçüncü bitirdi. Bir tür daha olsaydı, Meksikalı sürücü üçüncülüğü geri alabilirdi ancak bunun bir önemi yok.''

Bottas da bu cezanın ''oldukça ağır'' olduğunu düşündüğü ve bu sporda fırsat bulanların başkalarını aşağı çekmeye çalışmaları konusunda yorumlarını yapmıştı.