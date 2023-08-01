Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"
Eski Formula 1 pilotu Martin Brundle, geçen yıl Ferrari'den ayrılan Mattia Binotto'nun Alpine'in başına geçmesini bekliyor.
Belçika'daki F1 hafta sonunda, Alpine'in otuz yılı aşkın bir süredir Enstone'da görev yapan Alan Permane ve takım patronu Otmar Szafnauer ile yollarını ayıracağı açıklandı.
İkili, pazar akşamı görevlerini bıraktılar. Bundan kısa bir süre sonra da teknik direktör Pat Fry'ın Williams'a katılacağı açıklandı.
Şu anda takım içerisinde büyük bir kaos hakim ve iddialara göre bu kaosu bitirecek isim Mattia Binotto olabilir.
Söylentiler, Binotto'nun Alpine'in yeni takım patronu olacağı yönünde.
Bu konu hakkında Sky Sports'a konuşan yorumcu Martin Brundle, şöyle dedi: "Bu söylentiyi ben de duydum."
"Burası gerçekten komik bir yer çünkü bir söylenti çıkıyor ve çabucak gerçeğe dönüyor."
"Bu hiç de ihtimal dışı bir söylenti değil. Binotto'nun Ferrari hakkına çok fazla deneyimi var ve bir F1 takımının nasıl yönetileceğini biliyor."
"Elbette Ferrari'de her şey istediği gibi gitmedi, aksi takdirde hâlâ orada olurdu. Yine bu iddia gerçek olursa hiç şaşırmam."
Alpine'de bu görevi şimdilik Bruno Famin üstleniyor.
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