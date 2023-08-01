Prime'a abone ol
Önceki / Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim" Sonraki / Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Eski Formula 1 pilotu Martin Brundle, geçen yıl Ferrari'den ayrılan Mattia Binotto'nun Alpine'in başına geçmesini bekliyor.

Ekleyen:
Mattia Binotto in the paddock

Belçika'daki F1 hafta sonunda, Alpine'in otuz yılı aşkın bir süredir Enstone'da görev yapan Alan Permane ve takım patronu Otmar Szafnauer ile yollarını ayıracağı açıklandı.

İkili, pazar akşamı görevlerini bıraktılar. Bundan kısa bir süre sonra da teknik direktör Pat Fry'ın Williams'a katılacağı açıklandı.

Şu anda takım içerisinde büyük bir kaos hakim ve iddialara göre bu kaosu bitirecek isim Mattia Binotto olabilir.

Söylentiler, Binotto'nun Alpine'in yeni takım patronu olacağı yönünde.

Bu konu hakkında Sky Sports'a konuşan yorumcu Martin Brundle, şöyle dedi: "Bu söylentiyi ben de duydum."

"Burası gerçekten komik bir yer çünkü bir söylenti çıkıyor ve çabucak gerçeğe dönüyor."

"Bu hiç de ihtimal dışı bir söylenti değil. Binotto'nun Ferrari hakkına çok fazla deneyimi var ve bir F1 takımının nasıl yönetileceğini biliyor."

"Elbette Ferrari'de her şey istediği gibi gitmedi, aksi takdirde hâlâ orada olurdu. Yine bu iddia gerçek olursa hiç şaşırmam."

Alpine'de bu görevi şimdilik Bruno Famin üstleniyor.

paylaşım
yorumlar

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

Formula 1
Belçika GP

Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

Saward: "Sainz'ın 2025'te Audi'ye geçeceği konuşuluyor"

Saward: "Sainz'ın 2025'te Audi'ye geçeceği konuşuluyor"

Formula 1
Belçika GP

Saward: "Sainz'ın 2025'te Audi'ye geçeceği konuşuluyor" Saward: "Sainz'ın 2025'te Audi'ye geçeceği konuşuluyor"

Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"

Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"

Formula 1
Belçika GP

Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi" Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"

Alpine Daha fazlası
Alpine
İtalyan basınına göre Leclerc, Ferrari ile yeni sözleşme imzaladı

İtalyan basınına göre Leclerc, Ferrari ile yeni sözleşme imzaladı

Formula 1

İtalyan basınına göre Leclerc, Ferrari ile yeni sözleşme imzaladı İtalyan basınına göre Leclerc, Ferrari ile yeni sözleşme imzaladı

Abiteboul: "Alpine'deki değişikliklerin nedeni sabır kaybı ve kibir"

Abiteboul: "Alpine'deki değişikliklerin nedeni sabır kaybı ve kibir"

Formula 1
Belçika GP

Abiteboul: "Alpine'deki değişikliklerin nedeni sabır kaybı ve kibir" Abiteboul: "Alpine'deki değişikliklerin nedeni sabır kaybı ve kibir"

Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak"

Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak"

Formula 1
Belçika GP

Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak" Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak"

Son Haberler

Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek

Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek

F1 Formula 1
Belçika GP

Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek

Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

F1 Formula 1
Belçika GP

Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor

Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"

Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"

MGP MotoGP
Kazakistan GP

Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel" Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

F1 Formula 1

Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek" Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol