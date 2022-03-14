Brundle: "Benim için açık ara favori Red Bull"

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Sezon öncesi testlerinin ardından gözler büyük oranda Ferrari'ye çevrilse de, testin son gününde yeni güncellemeler deneyen Red Bull, iyi bir ritim yakalamışa benziyor.

Avusturyalı ekip, Ferrari'nin aksine ilk yarışa daha da büyük bir güncelleme paketi getirmeye hazırlanıyor.

Eski Formula 1 sürücüsü ve Sky Sport F1 yorumcusu Martin Brundle, Red Bull Racing'i hem ilk yarış hem de yeni sezon için favori olarak görüyor.

Brundle, "Benim için Red Bull Racing açık ara favori..."

"Testin son gününde kullanmaya başladıkları bu yeni aerodinamik güncelleme paketi, ileriye doğru büyük bir adım atmalarını sağladı."

"Red Bull testin son gününde hem saf hızını hem de yarış temposunu ileri taşımayı başardı. Bundan etkilendiler. Zaten gülen yüzlere bakılırsa bunu saklamıyorlar. Bütün gün gülümsüyorlar."

"Bence getirdikleri parçalar aracı çok daha iyi hale getirdi." dedi.

Brundle, Mercedes'in performansından ise etkilenmedi.

"Yeni Mercedes aracı henüz etkileyici durum değil ve büyük ihtimalle üçüncü olacak."

"Fakat onları yok saymayın. Eminim herkes önümüzdeki hafta araçlarının gerçek potansiyelini ortaya çıkardığında, testlere oranla çok daha hızlı olacaklar."

"Barselona testinde gördüklerimize bakarsak McLaren dördüncü sıraya koymalıyız ama Mercedes'ten o kadar da uzak değiller."

"Aston Martin makul bir test geçirdi, iyi bir tutarlılığa sahipti ve araç oldukça sürülebilir gibiydi. Alpine, Aston Martin ve AlphaTauri'nin aşağı yukarı benzer olduğunu düşünüyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Motorsport Images