Brundle: "Bahreyn'in ardından Stroll'e saygım arttı"

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Stroll, geçirdiği bisiklet kazasının ardından Bahreyn'de gerçekleşen üç günlük sezon öncesi testini kaçırmak zorunda kaldı.

Daha sonra Stroll'ün sağ bileğinde, sol bileğinde, sol elinde ve sağ ayak başparmağında kırıklar olduğu açıklandı.

Sezonun ilk birkaç yarışını kaçırabileceği söylenen Stroll, iyileşme çabalarını sürdürerek ilk yarıştan itibaren yarışmaya hazır hale geldi ve Bahreyn'de altıncı sırayı elde etti.

Brundle, Kanadalı pilotu 'olağanüstü' performansı sebebiyle övdü.

Brundle, Sky Sports'taki köşesinde şunları yazdı: "Lance'in yarışı bir Mercedes'in önünde bitirmek bir yana, gridde yer almak için gösterdiği çabalar tek kelimeyle olağanüstü, hatta inanılmazdı."

"Önceki başarıları hakkında olumsuz konuşmak istemem ama sezon öncesi testleri kaçırmasına neden olan bilek ve ayak parmağı sakatlıklarına rağmen aracı kullanma kararlılığının ardından ona saygım ve hayranlığım arttı -işte görmek istediğim ruh bu."

"George'un [Russell] önüne kararlı bir şekilde geçtiğinde, bir noktada fiziksel olarak zayıf düşeceğini düşündüm ama öyle olmadı ve altıncılığa tutundu."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fernando Alonso'nun da podyuma çıkmasıyla Aston Martin için hayallerdeki sezon açılışı gerçekleşti.

Ancak Stroll'ün açılış turunda 4. virajda Alonso'ya arkadan temas etmesinin ardından işler çok farklı bir noktada olabilirdi. Neyse ki her iki sürücü de sorunsuz bir şekilde yarışa devam etti.

Brundle, Aston Martin için yarışın alternatif senaryosunun ne olabileceğini 'düşünmek istemediğini' söylüyor.

Brundle, "İki Aston'un açılış turunda 4. virajda temas etmesinin ne kadar farklı sonuçlanabileceğini düşünmek istemiyorum."

"Çok kolay bir şekilde Fernando'nun sağ arka lastiği patlayabilirdi ve Lance'in ön kanadı kırılabilirdi."

"Yarış sonunda Fernando araçtan indi ve 'Lance, sen benim kahramanımsın' dedi, neyse ki başka şeyler söylemedi. Yarış sırasında telsizden kendisine çarpan kişinin ceza alıp almadığını sorduğunu duymak çok eğlenceliydi..." dedi.