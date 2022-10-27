Brundle, Austin gridinde yaşananlarla ilgili Brad Pitt'ten mesaj almış

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Austin'deki mücadele öncesi klasikleşmiş grid yürüyüşünü gerçekleştiren Brundle, yarışı yerinden takip etmeye hazırlanan ünlü oyuncu, sanatçı ve şahsiyetlerle de konuşmaya çalışıyordu.

O sırada gridde bulunan en önemli isimlerden biri, gelecek yıl çekimleri başlayacak Formula 1 temalı film için hafta sonu boyunca görüşmeler gerçekleştiren Hollywood yıldızı Brad Pitt idi.

Brundle grid yürüyüşü sırasında Pitt ile konuşmaya çalıştı, ancak takip edilmekten rahatsız olan ve konuşmaya istekli görünmeyen Pitt, Brundle'ın vücuduna birkaç kez dokunarak uzaklaştı.

Geçen yıl da benzer bir olay yaşayan Brundle'ın reddedilmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve taraftarlar bir kez daha ünlülerin gridde bulunmasını sorguladı. Ancak Brundle, olayın ardından Pitt ile konuştuğunu ve yanlış anlaşılmayı biraz olsun giderdiklerini söyledi.

Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan Brundle, "Brad Pitt'ten Austin gridinde yaşananlarla ilgili neler olduğunu açıklayan bir mesaj aldım. Gereksiz ama nazik bir davranış."

"Kesinlikle hiç kimse benimle konuşmak zorunda değil, ancak 10-12 dakikalık canlı ve senaryosuz spor televizyonu yapmaya çalıştığım için en azından bir şeyler sormak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Pitt'in Brundle'dan özür dilemesi, geçtiğimiz yıl olanların ardından iyi bir adım gibi duruyor.

Geçtiğimiz yıl Amerikalı rap sanatçısı Megan Thee Stallion ile röportaj yapmaya çalışan Brundle, Stallion'un korumaları tarafından "bunu yapamazsın" denilerek engellenmiş, Brundle ise sonradan viral olacak bir cevap vermişti: "Yapabilirim, çünkü az önce yaptım."

Olayın ardından Formula 1 yönetimi korumaları gridden men etti, ancak yıldızların röportaj vermesini de mecburi tutmadı.

Brad Pitt in the Aston Martin garage Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images