Brundle: "Aston Martin bir noktada yanlış yola girmiş olabilir"

Sezon başındaki heyecanın büyük bir kısmı iki takım tarafından yaratılmıştı, ancak 2023 sezonunda sezon arasına girerken her ikisi de ileriye gitmek yerine geriye gidiyor gibi görünüyor.

Hungaroring'de Ferrari, dominant RB19 ile yarışı kazanan Max Verstappen'in 70 saniye gerisinde yarışı tamamlarken, ilk yedi yarışın beşinde podyuma çıkan Fernando Alonso 75 saniye geride kaldı. 9. sıradaki takım arkadaşı Lance Stroll'e ise Verstappen tarafından tur bindirildi.

Bu istatistikler Brundle'ın Sky F1'deki köşe yazısında dikkatini çekti.

Brundle, "Ferrari yedinci ve sekizinci olarak ve liderin bir dakika gerisinde hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonu geçirdi."

"Charles Leclerc pit alanında sadece 0.7 km/h hız yaptığı için beş saniyelik bir ceza aldı ve bu da şu anki şanslarını özetliyor. Ayrıca şansını daha da azaltan kötü bir pit stop yaptı ve bir kez daha hayal kırıklığı takım telsizinde açıkça duyuluyordu."

"Carlos Sainz yarışa yumuşak lastiklerle başladı ve bu lastikleri çizgiden beş sıra yükselerek çok iyi bir şekilde kullandı ancak sonuçta bu durum yarışını tehlikeye attı."

"Ferrari yarışta en hızlı dördüncü araçtı ve iki müşteri takımı Alfa Romeo ve Haas tarafından geride bırakıldı. Budapeşte'den sonra Spa'ya giderken biraz gergin olduklarını tahmin edebiliyorum..."

Ancak Brundle'a göre Aston Martin'in düşüşü biraz daha şaşırtıcı. Brundle, Pirelli'nin Temmuz ayının başlarında Britanya Grand Prix'sinde ilk kez tanıtılan yeni lastik bileşiminin Aston Martin için olumsuz bir etkisi olduğunu düşünse de tek etkenin bu olmadığına inanıyor.

Brundle sözlerine şöyle devam etti: "Aston Martin'in nasıl ve neden dokuzuncu ve onuncu sıraya düştüğünü, kazananın yaklaşık 75 saniye gerisinde ve en hızlı beşinci araç olduğunu anlamak zor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari

"Diğer takımların etkili güncellemeleri sebebiyle geride kaldıkları açık ama bir yerlerde yanlış yola girdiklerini düşünmeden edemiyorum."

"Silverstone'daki daha sağlam lastik yapısının onlara zarar verdiği söyleniyor ama bu düşüş o zamandan önce de belliydi."

"Umalım da bu sorunu kendi yaptıkları değişikliklerle çabucak çözebilsinler, çünkü onlara ihtiyacımız var."

Yaz arasından önceki son yarışa girerken, Aston Martin Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü sırada yer alıyor ve şu anda ikinci sıradaki Mercedes'in 39 puan gerisinde bulunuyor.