Formula 1 Amerika GP

Brundle: "Aralarındaki fark az olsaydı, Antonelli Verstappen'den korkabilirdi"

Martin Brundle, Max Verstappen’in sezonun son bölümünde yakaladığı formun, şampiyona lideri Kimi Antonelli ile arasındaki puan farkı daha az olsaydı genç İtalyan için “korkutucu” olacağını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 12:20

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Max Verstappen, Malezya ve Singapur'da üst üste kazandığı iki yarışın ardından Amerika Grand Prix’sine şampiyona sıralamasında dördüncü sırada ve 221 puanla geliyor.

Ancak 340 puanla liderlik koltuğunda oturan Kimi Antonelli, ilk dünya şampiyonluğuna doğru ilerliyor. George Russell 238, Lewis Hamilton ise 229 puanda bulunurken Verstappen'in de aralarında olduğu rakiplerinin şampiyonluk mücadelesini gerçekçi biçimde yeniden şekillendirmesi giderek zorlaşıyor.

Antonelli, Circuit of the Americas'ta zafere ulaşsa bile Hamilton yarışı beşinci veya daha alt sırada, Russell ise dokuzuncu veya daha alt sırada tamamlamadığı sürece şampiyonluğunu ilan edemeyecek.

Mercedes pilotunun burada kazanması hâlinde Verstappen'in şampiyonluk umutları, Hollandalı pilotun yarışı hangi sırada bitirdiğinden bağımsız olarak matematiksel açıdan sona erecek.

Hollandalı sürücü, 12 ay önce de benzer bir geri dönüşe imza atmıştı. Lando Norris ile arasındaki 88 puanlık farkı kapatan Verstappen, Abu Dabi'de sezonun son yarışında şampiyonluğu yalnızca iki puan farkla kaçırmıştı. Verstappen, sezonu üçüncü sırada tamamlayan Oscar Piastri’nin de gerisinden geliyordu.

Sky Sports F1 yayınında konuşan Martin Brundle, iki sezon arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

Brundle, "Verstappen, geçen yıl olduğu gibi sezonun son bölümünde inanılmaz bir çıkış yakaladı."

"Puan bakımından Kimi'ye daha yakın olsaydı, geçen yıl Lando’ya yaptığı gibi onu da korkuturdu."

"Max şu anda çok iyi bir formda. Red Bull, aracı ve güç ünitesini son derece etkileyici biçimde geliştirdi. Max mutlu görünüyor ve her zaman bir yerlerden bir veya iki onda bir saniye bulabiliyor. Bu nedenle yenilmesi gereken isim o." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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