Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

Antonelli'nin 2025 yılında Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'te yarışacağı İtalya Grand Prix'sinde açıklandı.

Bu açıklama, cuma günü Antonelli'nin Mercedes ile çıktığı ilk antrenman seansında kaza yapmasının ardından geldi.

Sky F1 yorumcusu Brundle, bu konuda şunları söyledi: "Sanırım tanıdığım en şanslı genç sürücü o."

"Çünkü Toto onu seviyor. Belli ki çok yetenekli bir genç adam ama kaza yapıyor ve kazanın ardından Toto 'Kaza yapmadan önce ne kadar hızlı olduğunu gördün mü?' şeklinde konuşuyor."

"Kaza yaptığı aracın sahibi George ise Antonelli'den 'geleceğin yıldızı' olarak bahsediyor. Ona karşı gerçekten çok nazikler!"

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Mercedes AMG

"Ama şaka bir yana, gerçekten o geleceğin büyük yeteneklerinden biri."

Ancak Brundle, Antonelli'nin Formula 1'e nasıl uyum sağlayacağını görmek için sabırsızlandığını da ekledi.

"Geçmişte Formula 1'e gelip başarısız olan büyük karting şampiyonları gördük."

"Ancak bu genç adam çok fazla desteğe sahip. Elbette hatalar yapacaktır ama iyi bir durumda olacağını düşünüyorum."