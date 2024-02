Brundle: "Andretti'nin reddedilmesinin altında yatan neden Concorde anlaşması olabilir"

FIA'nın İlgi Beyanları sürecini geçtikten sonra Andretti ile ilgili görüşmeler ticari kaygılarla FOM'a [Formula 1 Yönetimi] taşındı. Ancak ticari hak sahipleri ocak ayı sonunda bir dizi gerekçe göstererek teklifi reddetti.

1978 Dünya Şampiyonu ve takım sahibi ve eski McLaren pilotu Michael'ın babası Mario Andretti sonuç karşısında "yıkıldığını" dile getirmişti. Ancak Brundle Formula 1'in popülaritesinin düşmeye başlaması halinde bu tarz reddin doğru bir karar olmayabileceğinden endişeleniyor.

Andretti, FOM'un yeni bir takım olarak spora girmelerinin neden reddedildiğine ilişkin raporuna 'kesinlikle katılmadıklarını' belirten bir açıklama yayınlamıştı.

Sonuç olarak, eski F1 pilotu ve uzun süredir yorumculuk yapan Brundle, Amerikan ekibinin ticari hak sahiplerinin kararına nasıl itiraz edileceğine dair yasal yollara bakma şansı olduğuna inanıyor.

Sky Sports News'e konuşan Brundle, "Andretti bunu çok kötü karşılamaz. Hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde rekabete aykırı durumlar olduğunu söylemeye başlamazsa şaşırırım."

"Bekleyelim ve görelim. Hiçbir fikrim yok. Ancak bu kararı kolayca, mutlu bir şekilde karşılayacaklarını sanmıyorum." dedi.

Brundle, dünya çapındaki popülaritesinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olması ve her yıl artan katılımlarla yarışların düzenlenmesi için can atan şehirler ve ülkeler göz önüne alındığında, sporun şu anda "zirvesini" yaşadığını da sözlerine ekledi.

Ancak Concorde Anlaşması'nın 2025 yılında sona erecek olması nedeniyle takımlar, FOM ve FIA arasında görüşmeler yakın zaman içerisinde yapılacaktır. Bu görüşmelerde, yeni takımların gelmesine karşılık 200 milyon dolarlık griddeki takımlara ödenmek için değer kaybı ücreti müzakerelerin önemli bir parçası olabilir.

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images