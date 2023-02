Brundle: "Takımların Andretti ve GM'ye olan itirazı anlaşılabilir bir durum"

Haberi dinle

Andretti ve General Motors, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in 2025 sezonundan itibaren spora katılacak en fazla iki yeni takım için 'ilgi beyanı' sürecini duyurmasının ardından, Cadillac aracılığıyla Formula 1'e girmek için ortaklık başlatacaklarını duyurdu.

Amerikan'ın teklifi üzerinde çalışılıyor ve Haziran ayı sonuna kadar yer verilip verilmeyeceğine dair bir cevap bekleniyor. Ancak spora yeni katılacak takımları oylama hakkına sahip olan mevcut takımların birçok patronu, bu hamleye karşı olduklarını dile getirdiler.

Örneğin Haas takım patronu Guenther Steiner, mevcut grid yıllarca zarar ettikten sonra şimdi kâra geçerken, başka bir takımın 'sadece risk getireceğini, hiçbir fayda sağlamayacağını' düşünüyor.

Takımların muhalefeti, FIA'nın genişleme umuduyla birleşince Formula 1'de bir çıkmaza yol açtı; mevcut takımlar gridde daha fazla takımın yer almasıyla gelirlerini kaybetmekten endişe ediyor.

Sky Sports analisti Brundle, Andretti ve Cadillac'a olan muhalefeti kişisel bir şey olarak görmüyor, ancak iki önemli Amerikan markasının spora katılmak istemesinin olumlu yanlarına dikkat çekiyor.

Sky F1'e konuşan eski Formula 1 pilotu şunları söyledi: "Bir bakıma hiç de akıllıca görünmüyor, değil mi? Andretti ve Cadillac gibi büyük bir ismin gridde yer alması, Haas'ın şu anda yaptığı gibi bir takımı nasıl işlettiklerini görmek, kısmen ABD merkezli ve kısmen Avrupa merkezli olmaları..."

"Ancak diğer takımlar bu zamana kadar zor kazandıkları başarılarından vazgeçmek istemiyorlar. Yatırım yaptılar, onlarca ve yüzlerce milyon kaybettikleri zamanlar oldu ve şöyle diyorlar: 'Hey, işler iyi gidiyor diye insanları buraya bedavaya almayacağız, kendi payımızı azaltmayacağız."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Eğer her biri 20 milyon dolar alıyorsa, miktar 10 yerine 11'e bölündüğünde bu daha da azalacak."

"Bu yüzden takımların 'bu noktaya biz geldik, siz de buraya ucuza katılmayacaksınız' demelerini anlayabiliyorum."

"Bu yüzden bunun Andretti ya da herhangi bir şey karşıtı olduğunu düşünmüyorum, sadece temel kuralları belirlemek istiyorlar."

"Concorde Anlaşması zaten 2025'in sonunda bitiyor, o zaman her şey yeniden başlayacak."

"Yani ilginç zamanlardayız ve her zaman olduğu gibi her şey parayla ilgili, değil mi? Her şey büyük miktarlarda parayla ilgili ve bazen kafa kafaya verip 'Hadi büyük resmi ve Formula 1'i düşünelim' demek istiyorsunuz, ama bu ikinci planda kalacak."