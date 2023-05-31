Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Ocon, 2021 Katar Grand Prix'sinden bu yana takımın ilk podyumunu elde etti ancak kendisi Alonso ve Max Verstappen'in hızından oldukça uzaktı.

Ocon, ikinci sıraya düşmeden önce geçici olarak pole pozisyonunu aldığı harika bir sıralama seansının ardından Pazar günkü yarışa üçüncü sıradan başladı. Arkalarında potansiyel olarak daha hızlı araçların olduğunun farkında olan Alpine, temkinli olmayı ve Ocon'un geçilmesine lastiğin sebep olmayacağından emin olmak istedi.

Ocon, 32. turda pite girdiğinde lastikleri iyi durumdaydı ancak bunu kendi avantajına kullanamayacak kadar liderlerden uzaktaydı. Brundle böyle bir stratejinin yenilgiyi çok kolay kabul etmek anlamına geldiğini söyledi.

Sky Sports'taki köşesinde Brundle, "Alpine ve Ocon üçüncü sıradan başlamaya ve lastik korumaya karar verdiler."

"Bunun olması beni rahatsız ediyor çünkü Ocon 78 turluk yarışın 32. turunda pite girdiğinde lastiklerde çok fazla yol tutuşu vardı ama o kadar geride kalmıştı ki öndeki ikilinin geçici bir sorun yaşaması halinde bundan asla faydalanamayacaktı."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, 3rd position, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu sadece arkasındakilerin ne yaptığına dayanan, itaatkâr bir stratejiydi ama Fransız'ın podyuma çıkmasından doğal olarak memnun oldular."

Alpine stratejisinden duyulan hayal kırıklığı sadece Ocon'un garajıyla sınırlı kalmadı ve takım arkadaşı Pierre Gasly, yağmurun geleceğini bildikleri halde takımın neden onu pite aldığını sorguladı.

Motorsport.com'a göre Gasly, "Hayal kırıklığına uğradığımı ve kafamın karıştığını söylemeliyim çünkü yağmurun geldiğini biliyorduk ve uzun süre pistte kalmak için mükemmel bir pozisyondaydım."

"Telsizden bunu söyledim, uzun süre pite girmemek ve koşullardan olabildiğince faydalanmak istedim. Sonra pite çağırıldım ve iki tur sonra yağmur başladı. Neden pit yaptığımızı gözden geçirmemiz gerekiyor çünkü takım için masada üçüncülük ve dördüncülük vardı ve birkaç puan daha kazanabilirdik."

"Çok fazla hayal kırıklığı yaşadığımı söylemek istemiyorum, yine de podyumla birlikte tüm ekip için güzel bir gündü ama geliştirmemiz gereken birkaç şey var ve bir sonraki yarışta bunu yapacağız." dedi.