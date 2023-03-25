Brundle: "Alonso'nun cezasında yaşanan karışıklık utanç vericiydi"

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Aston Martin pilotu Pazar günü çizgiyi üçüncü sırada geçti ve yarış sonrası podyum kutlamalarına katıldı.

Ancak FIA daha sonra, pitte çekmesi gereken beş saniye cezası dolmadan aracına temas edilmesiyle, cezasını doğru bir şekilde yerine getirmediğini belirterek Alonso'ya 10 saniyelik bir ceza verdi.

FIA kurallarına göre bu, araç üzerinde 'çalışma' anlamına geliyordu, ancak Aston Martin'in temyize gitmesinin ardından yönetim organı kararını bozdu ve Alonso Formula 1'deki 100. podyumunu elde ederek podyuma geri döndü.

Alonso bu olayı kamuoyunda şakayla karşıladı ve sosyal medyada George Russell'a şaka yollu bir mesaj göndererek, Mercedes garajına çoktan gitmiş olan üçüncülük kupasını geri istedi.

Ancak cezadan sonraki karışıklık, Alonso'nun talihsizliğinden yararlanan kişi olmasına rağmen Russell da dahil olmak üzere FIA'nın kuralları uygulaması konusunda padokta tepkiye yol açtı.

Eski F1 pilotu Brundle, ileride doğru adımların atılmasını umuyor.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisionally 3rd position, celebrates with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Brundle, Cidde sonrası Sky Sports'taki köşesinde, "Fernando cezasını çekerken, arka kriko araca gelişigüzel bir şekilde yerleştirilmişti."

"Bu durum yarış kontrolüne -muhtemelen Mercedes tarafından- kural ihlali olarak gösterildi. Kaçınılmaz olarak önceki takım toplantılarında bu konu, yani krikoların yerleştirilmesinin 'araç üzerinde çalışma' anlamına gelip gelmediği tartışılmıştı."

"Belli ki bu tartışmaların sonucuna dair farklı hatırlamalar var ama ön krikoya hafifçe dokunmanın bir F1 aracının pit alanına gelmesinin bir parçası olduğu oldukça açık."

"Esteban Ocon ve Alpine iki hafta önce Bahreyn'de ceza gerektiren bir ihlalden dolayı 10 saniye ceza almıştı ve yarış sonrasında Aston'a da ihlal ve ceza hakkında bilgi verildi."

"Kupa George Russell'a gitti ve o da Fernando'nun üçüncülüğü hak ettiğini düşündüğünü söyleyerek kupayı onurlu bir şekilde aldı."

"Aston, krikoların araca dokunabileceği ancak kaldıramayacağı konusundaki tartışmalara uyulduğunu belirttiğinde, kupa 100. podyumu için Alonso'ya geri döndü. Tüm bunlar oldukça utanç vericiydi ve eminim ki Avustralya'daki bir sonraki yarıştan önce bu durum incelenecek." dedi.