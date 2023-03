Brundle: "Alonso'nun cezasında yaşanan karışıklık utanç vericiydi"

Aston Martin pilotu Pazar günü çizgiyi üçüncü sırada geçti ve yarış sonrası podyum kutlamalarına katıldı.

Ancak FIA daha sonra, pitte çekmesi gereken beş saniye cezası dolmadan aracına temas edilmesiyle, cezasını doğru bir şekilde yerine getirmediğini belirterek Alonso'ya 10 saniyelik bir ceza verdi.

FIA kurallarına göre bu, araç üzerinde 'çalışma' anlamına geliyordu, ancak Aston Martin'in temyize gitmesinin ardından yönetim organı kararını bozdu ve Alonso Formula 1'deki 100. podyumunu elde ederek podyuma geri döndü.

Alonso bu olayı kamuoyunda şakayla karşıladı ve sosyal medyada George Russell'a şaka yollu bir mesaj göndererek, Mercedes garajına çoktan gitmiş olan üçüncülük kupasını geri istedi.

Ancak cezadan sonraki karışıklık, Alonso'nun talihsizliğinden yararlanan kişi olmasına rağmen Russell da dahil olmak üzere FIA'nın kuralları uygulaması konusunda padokta tepkiye yol açtı.

Eski F1 pilotu Brundle, ileride doğru adımların atılmasını umuyor.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisionally 3rd position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images