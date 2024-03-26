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Formula 1 Avustralya GP

Brundle: "Alonso, Russell'a 'çelme takmaya' çalıştı"

Martin Brundle, Fernando Alonso'nun George Russell'a karşı "taktik" uyguladığından şüphe duymuyor.

Ezel Tan
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Sam Bagnall / Motorsport Images

Yarışın son bölümünde 7. sıradaki George Russell, önündeki Alonso ile farkı giderek kapattı ve Aston Martin pilotuna atak yapabilecek konuma geldi.

Ancak Mercedes pilotu, Albert Park'ın 6 - 7. virajında aracın kontrolünü kaybederek sert bir şekilde bariyerlere çarptı ve araç yan yatmış bir şekilde yolda durdu.

Russell yarış dışı kalırken, Alonso yola devam etti ve 6. sırada yarışı tamamladı. Yarışın hemen ardından olayın inceleme altına alındığı duyuruldu.

Aston Martin pilotu Alonso, Russell'ın son turdaki kazasından dolayı suçlu bulunması nedeniyle pit yolundan geçme cezası aldı ancak yarış tamamlandığı için bu ceza 20 sn zaman cezasına çevrildi.

Bu konuda konuşan Martin Brundle şöyle dedi: "Alonso, sanal güvenlik aracı arkasında yaptığı hızlı pit stop sayesinde Russell'ın önüne geçti. George aradaki farkı azalttı ve geçmeye hazırlanmak için birkaç turu vardı."

"Alonso telsizden gaz pedalıyla ilgili bir sorun yaşadığını söyledi, bu yüzden altıncı virajda normalden daha yavaş gidiyordu."

Martin Brundle, Sky F1

Martin Brundle, Sky F1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Russell sonraki iki düzlükte DRS'yi kullanmak için epey zorluyordu ve asla bir viraja öndeki sürücünün aniden yavaşlaması ihtimaline karşı yavaşlayarak girmezsiniz. Eğer yapıyorsanız, o zaman, siz bir yarış pilotu değilsinizdir."

"Masum görünen Alonso, hakemlere giderek daha iyi bir çıkış hızı için altıncı viraja farklı şekilde gireceğini, bunun 100 metre önce yavaşlamayı, fren yapmayı ve hatta vites küçültmeyi içerdiğini açıkladı."

"Alonso'nun bunu 2003 yılında Nürburgring'de David Coulthard'a karşı yaptığını görmüştük ve bu sefer de tamamen aynı şekilde hareket etti. Ancak bu sefer gelecek sezon için listesinde olduğu bir takıma büyük zarar verdi."

"Fernando, on yıllar boyunca verdiği destansı ve temiz savaşlara atıfta bulunarak pozisyonunu savunuyor. Daha iyi bir çıkış için çizgiyi değiştirmenin veya giriş hızını azaltmanın motor sporları sanatının bir parçası olduğunu ve Russell'ın kazasına neden olan şeyin aslında çakıl havuzunun doğası olduğunu savunuyor."

"Ayrıca, bir sürücü bir çeşitli değişkenleri kontrol ederek her turun aynı olmasını sağlamaktan sorumlu olamaz."

"Şahsen Alonso'nun kendisini geçmek üzere olan Russell'a çelme takmaya karar verdiğinden şüphem yok, ancak Mercedes sürücüsü için bu kadar sert sonuçlar doğuracağını tahmin etmemişti."

"Kendisi de 20 saniye ceza aldı ve sekizinci sıraya düştü."

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