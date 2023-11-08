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Brundle: "Alonso, Perez'i geçmek için 'alışılmadık çizgiler' kullandı"

Martin Brundle, Fernando Alonso'nun Brezilya'da Sergio Perez'i geride tutmasını sağlayan şeyin 'alışılmadık çizgiler' kullanması olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Alonso ve Perez Brezilya Grand Prix'sinin en önemli mücadelesine sahne olurken, Meksikalı pilot İspanyol pilotu geçerek podyum pozisyonuna geldi. 

Ancak, Perez'in yaptığı iki küçük hata Alonso'nun ona yaklaşmasına izin verdi. Alonso, sonunda Perez'i geçmeyi başardı ve ikili çizgiyi 0.053 saniye farkla geçti.

Brundle, ikilinin 'harika bir yarış' çıkardığını söylüyor.

Perez'in 'gençleşen yeteneklerinden' ve Alonso'yu yakalamak için yaptığı 'ustaca frenleme manevralarından' etkilenen Brundle, son Sky Sports köşesinde şunları yazdı: "Bu yüksek hızlı taktik savaşını izlemekten büyük keyif aldım."

"Alonso, çok daha hızlı bir araç gibi görünen Perez'i arkasında hüsrana uğratmak için aracını iyi kullanıyordu."

"Lastik ömürleri aynıydı ve bayrağa kadar düz bir mücadele oldu. Yarış sertti, savunma hamleleri dramatikti ve geç kalmanın sınırındaydı ama her zaman yarış alanı bırakıyorlardı ve bunun için ikisi de yarış sonrası birbirlerini alkışlıyorlardı."

"Alonso, bataryası uygun şekilde şarj edilmişken kritik virajlarda en iyi çekişi elde etmek için alışılmadık çizgiler kullanıyordu."

"Alonso son tura girerken DRS arka kanadını Perez'in arkasında açacak kadar yakın kaldı. Perez aşırı savunma yaptı ve biraz genişledi. Bu Alonso'yu podyum pozisyonunu geri almak için teşvik etti."

"Ancak henüz bitmemişti, 12. virajdaki tepeden damalı bayrağa kadar bir drag yarışı olacaktı ve Alonso 0.053 saniye farkla kazanacaktı."

"Toplam yaşları 76 olan ve aralarında 630 F1 yarışı bulunan ikiliden harika bir yarış izledik."

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