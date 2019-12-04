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Formula 1 / Son dakika

Brundle: “Alonso, McLaren’la F1’e dönebilir”

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Brundle: “Alonso, McLaren’la F1’e dönebilir”
4 Ara 2019 12:38

Eski F1 pilotu Martin Brundle, Fernando Alonso’nun McLaren yerine Renault ile Formula 1’e dönebileceğini düşünüyor.

Çifte Dünya Şampiyonu, geçen sezon Formula 1'den emekli oldu ve sporun mevcut formülünden ve ilk üç takım ile diğerler arasındaki büyük farktan memnun olmadığını söyledi.

Ancak, ayrıldığı andan itibaren ismi süreli geri dönüş ile anıldı.

F1’in yeni kurallarının yürürlüğe girdiği 2021’de bunun mümkün olup olmayacağı sorduğunda, Abu Dhabi’de, “İşler yeni kurallarla biraz karışıyor, 2021 için seçenekleri açık tutmamın sebeplerinden birisi de bu. Öyleyse gelecek yıl nasıl fırsatlar geldiğini göreceğiz.” yanıtını verdi.

Bununla birlikte Brundle, İspanyol pilotun dönme kararı alması halinde bunun 2005 ve 2006 dünya şampiyonluğunu kazandığı Renault ile olacağını düşünüyor.

McLaren, bu yıl yeni pilotları Carlos Sainz Jr ve Lando Norris ile iyi bir ivme yakaladı. Brundle, tam da bundan ötürü McLaren seçeneğini reddediyor.

Brundle, McLaren'in bununla uğraşmak istemediğini söylerken, ikilinin “takım ruhunu korumak ve momentumun oluşturmak için birlikte çok iyi şekilde çalıştığını” düşünüyor.

Brundle, “Fernando Alonso -gridde konuştuğumda- bana 2021 için F1'e geri dönmek istediğini doğruladı, büyük olasılıkla bunun Renault ile olacağını düşünüyorum.”

“Şu anda F1’in odak noktası yeni ve genç yetenekler, ancak şu anda F1'in kapısında sıralanan Leclerc‘ler veya Verstappen‘ler grubu yok. Hatta Red Bull’un genç sürücü treni bile istasyonda kaldı.” dedi.

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