Brundle: "Alonso halen şampiyonluk mücadelesi verebilir"

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40 yaşındaki Alonso, Kimi Raikkonen'in emekliye ayrılmasıyla birlikte gridin en yaşlı pilotu haline gelirken, Brundle İspanyol pilotun halen genç rakiplerini yenebilecek kadar iyi olduğunu düşünüyor.

Brundle F1'in Alonso ve Sebastian Vettel gibi eski nesil pilotlara 1980'lerde ve 1990'larda yarıştığı zamanlara göre çok farklı fırsatlar sunduğunu da ekliyor.

Brundle "Fernando, Mercedes'te olsaydı, dünya şampiyonluğuna oynayabileceğini düşünüyorum"

"Halen eski agresif sürüş stiline sahip gibi görünüyor. Zihinsel, fiziksel, beslenme gibi birçok açıdan çok iyi durumda, ortada bir yaş bariyeri yok."

“Araçlar da eskisi kadar fiziksel değil. Hidrolik direksiyon ve tüm bunlar, eskisi kadar fiziksel değiller."

"Ayrıca eski nesil pilotların hiçbiri, kafasına birkaç darbe almış benim kuşağım gibi yıpranıp topallamıyorlar. Formları halen yerinde."

“Ve özellikle de yeni kural değişiklikleri konusunda epey deneyimliler. Bu yüzden Fernando'nun hala gridin en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Alpine

Fakat Alonso, Brundle'ın yorumlarındaki "yalnızca Mercedes'te şampiyon olabileceği" noktasına katılmıyor.

Brundle'ın yorumları sorulan Alonso, "Umarım Alpine'da şampiyon olurum, dolayısıyla bu yorumlara katılmıyorum."

"Yeni kurallarla birlikte bir şansımız olabileceğini düşünüyoruz ve kısa veya orta vadede Alpine'in şampiyonluk mücadelesine dahil olmasını istiyoruz."

"Bu yüzden buradayız ve sıkı çalışıyoruz. F1, bütçe sınırı birçok yeni dinamiğe sahip olduğu bir döneme giriyor. Herkes iyi bir şansa sahip, Alpine, ve genel olarak Renault grubu da bu şansı değerlendirmek istiyor." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin and Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Brundle, Alonso ve Vettel gibi deneyimli sürücülerin hala iyi performans göstermesiyle birlikte F1 gridinin daha güçlü hale geldiğine inanıyor.

Brundle, "Bence Formula 1 gridi her zaman Fernando ve Seb gibi birinci sınıf sürücülerden ve onların peşinden giden genç pilotlardan faydalanır."

“Bu mükemmel bir geçiş süreci. Bence Kimi elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra emekli olmak için sabırsızlanıyordu. Kendisi için en doğru kararı verdi.

“Genç aktörlerin ortaya çıktığı tüm spor dallarında Seb ve Fernando gibi dünya şampiyonlarının barometresine ihtiyacınız var.” dedi.