Brundle: "Alonso, Aston Martin'de saldırgan ruhunu kaybetti"

Avusturya Grand Prix'si olaylarla doluydu ve Max Verstappen ile Lando Norris manşetleri çaldı, ancak tartışmaya değer başka mücadeleler de vardı.

George Russell'ın ikinci Formula 1 yarış zaferi, Verstappen ve Norris'in çarpışmasıyla geldi, ancak bu pozisyonda avantaj sağlamak için neredeyse kusursuz bir yarış çıkardı.

McLaren'den Oscar Piastri, en hızlı tur zamanının silinmesiyle sonuçlanan küçük hatası nedeniyle ilk F1 Grand Prix'sini kazanma şansını kaçırdığı için hayal kırıklığına uğrayabilir, ancak Avustralyalı, yarışta yaptığı geçiş manevralarıyla övgüyü hak ediyor.

Martin Brundle, Sky Sports F1 için yarışın yorumculuğunu yapıyordu ve ön sıralarda yarışan sürücülerden daha zorlu bir zaman geçiren bir sürücüyü belirledi.

Puan tablosunda daha aşağıda bazı parlak sonuçlar vardı: Haas için çifte puanla bitirmesi ve Nico Hulkenberg'in beş yıl içindeki en iyi sonucu gibi.

Pierre Gasly, üst üste dördüncü kez puan alırken, Daniel Ricciardo yarış sırasında takım arkadaşı Yuki Tsunoda'dan daha iyi performans gösterdi.

Bu sonuçların hepsi, Aston Martin'in son Grand Prix'lerde performansının önemli ölçüde düşmesiyle ilgili bir uyarıyla geliyor.

Brundle, şimdi Aston Martin'in yıldız sürücüsü Fernando Alonso'nun, artık orta sıralarda bile rekabet edemediği için saldırgan ruhunu kaybedip kaybetmediğini merak ediyor.

Avusturya'da 18. oldu ancak geç bir pit stop sonrası en hızlı tur puanını aldı.

İki kez dünya şampiyonu hakkında konuşan Brundle şunları söyledi: "Fernando [Alonso] son zamanlarda biraz farklı mı? Performansın azalmasıyla oldukça sıkıldı."

"Diğer takımlar arabalarını çok daha hızlı hale getirdi ve bilmiyorum, onda saldırgan bir ruh görmüyorum, Aston Martin'de hüsrana uğradı."

Yorumcu arkadaşı Harry Benjamin Brundle'ın sözlerine şunu ekledi: "Fernando Alonso, Barselona'da Aston Martin takımına en son 'daha çok çalışın, daha az konuşun' dedi."

Martin Brundle of Sky talks to Fernando Alonso Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Aston Martin, 2024 güncellemelerinin ilk aşamasından sonra gerçekten zorlanıyor gibi görünüyor.Hafta sonu boyunca Fernando Alonso'nun zorlandığı da açıktı.

Brundle, hafta sonunun başlarında İspanyol sürücünün zorlu bir dönem geçirdiğini belirtti ve bu durum yarış sırasında da düzelmedi.

İki Alpine aracının arasında sıkışıp kalmıştı ve daha eski lastiklerde olduğu için, muhtemelen onların birbirlerine çarpmasını umarak kendisini geçmelerine izin verdi, bu da neredeyse oluyordu.

Takım arkadaşı Lance Stroll de daha iyi değildi ve iki pilot da ilk on pozisyonlarına ciddi birer aday gibi görünmediler.

Aston Martin'in şu an için dört gözle bekleyebileceği tek şey Adrian Newey'i transfer etme çabaları ve bu durum ilerleme kaydediyor gibi görünüyor.

Newey, Aston Martin’in Silverstone'daki üslerine gelirse işi oldukça zor olacak çünkü her getirdikleri güncelleme çalışmıyor.

Geçen yıl benzer bir eğilim yaşadılar. Alonso, 2023'ün başında düzenli olarak podyumda yer alırken, sezon boyunca bu durum düşüşe geçti.

Ne yazık ki, Mike Krack’ın takımı bu yıl çok daha düşük bir başlangıç yaptı ve bu yüzden yeni taktıkları parçalar çalışmadığında hemen sorun yaşıyorlar.

Takımın kendi evindeki Britanya Grand Prix’si yarışına sadece birkaç gün kala, Aston Martin için işlerin düzelmesi zor olacak gibi görünüyor.