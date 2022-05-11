Brundle: "Alonso, agresif ve acemice bir yarışı geride bıraktı"

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Çifte dünya şampiyonu, Miami'den toplam 10 saniyelik iki farklı zaman cezası sebebiyle puansız ayrıldı.

Normalde damalı bayrağı sekizinci sırada gören Alonso, önce Pierre Gasly ile teması sebebiyle beş saniye ceza alarak dokuzunculuğa, sonrasında ise pist dışına çıkarak avantaj kazandığı için bir diğer beş saniye ceza alarak 11. sıraya geriledi.

Alpine pilotu ilk beş yarışın ardından yalnızca iki puan ile şampiyonayı 16. sırada sürdürmekte. Sky F1 yorumcusu Martin Brundle, Alonso'nun bu durumdan ötürü hayal kırıklığına uğradığını düşünüyor.

Sky Sports'taki köşesinde düşüncelerini paylaşan Brundle, "Alonso, unutmak isteyeceği, agresif ve acemice bir yarışı geride bıraktı. Yarış içinde birkaç pilotla temas etti ve aldığı iki ceza onu puanların dışında bıraktı."

"Bu sezon gayet sağlam performans sergilemesine rağmen çok fazla hayal kırıklığı yaşıyor, ilk yarıştan bu yana adının yanında sadece iki puan var." dedi.

Fernando Alonso, A522 Fotoğraf: Alpine

Alonso'nun cezası, gridin gerilerinden başlamasına rağmen iyi bir performans sergileyen Alex Albon'un dokuzunculuğa, pit yolundan başlamasına rağmen iyi bir strateji ile orta grup mücadelesine dahil olan Lance Stroll'ün ise onunculuğa yükselmesi anlamına geliyordu.

Brundle, "Tüm bu cezalar mükemmel performans sergileyen Alex Albon'un Williams'a iki puan getirmesini, pit yolundan başlayan Lance Stroll'ün ise hak edilmiş bir puan elde etmesini sağladı. İki pilot da hafta sonu boyunca iyi iş çıkardılar." dedi.

Esteban Ocon ise takım arkadaşının aksine daha temiz bir Pazar günü geçirdi.

3. antrenmanda yaptığı kaza sonucu sıralama turlarına katılamayan ve yarışa gridin en gerisinden başlayan Ocon damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve bu sene dördüncü kez puan almayı başardı.

Brundle, "Esteban Ocon, yeniden yapılmış bir araçta yarışmasına rağmen Alpine'a etkileyici bir sekizincilik getirmeyi başardı."

"Tüm bu sonuçlar, takibi kolaylaştıran yeni araçlar ve bol DRS bölgelerinin yardımıyla birlikte, iyi stratejiler ve biraz da sabırla birlikte gridin her yerinden, hatta pitten bile puan kazanabileceğinizi hatırlatıyor." dedi.