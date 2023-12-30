Brundle: "Adınız Andretti olduğu için rekabetçi olacağınıza dair bir garanti yok"

Andretti son 12 ayda F1'e girebilmek için büyük çaba sarf etti. 2028'den itibaren motor tedarikçisi olmayı taahhüt eden General Motors markası Cadillac ile güçlerini birleştirerek F1'in reddedemeyeceğini umdukları bir teklif sundu.

Ekim ayında FIA'dan onay almalarına rağmen, Andretti hala F1'in ticari hak sahipleri Liberty Media'yı ve mevcut 10 takımın çoğunu gridde yer almayı hak ettiklerine ikna etmekte zorlanıyor.

Brundle, Andretti'nin teklifi konusunda çekinceleri olduğunu kabul ederek, göz alıcı bir ismin tek başına F1'e giriş için yeterli olmadığını iddia etti.

Manor'un 2017 başında kapanmasından bu yana F1'de sadece 10 takımın yer alıyor. Ancak Brundle, pit yolunda daha fazla rekabet görmek istiyor.

Sky F1 Soru-Cevap oturumunda bir taraftarın sorusuna yanıt olarak Brundle, "Televizyoncu şapkam ve F1 izleyicisi şapkam üzerimdeyken, gridde başka bir takım, iki araç ve iki pilot daha görmek isterim."

"Andretti harika bir isim ama madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak, hiçbir zaman kendi otomobillerini üretmediler. Son yıllarda IndyCar'ı ya da diğer kategorileri domine etmediler."

"Yani adınız Andretti olduğu için rekabetçi olacağınıza dair bir garanti yok."

Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images Zak Brown, Arrow McLaren Chevrolet, Michael Andretti

"Formula 1 ve diğer takımların neden 'Durun bir dakika' dediklerini anlayabiliyorum. F1 şu anda çok iyi bir yerde, yıllar ve on yıllar boyunca para kaybetmişken ve tüm bunlar için çok fazla sermaye harcaması ve büyük miktarlarda bütçe ayırmışken bu kulübe öylece katılamazsınız."

"Yani hepsini anlıyorum. Bence buna bakmalı ve bunun Amerika'dan A Takımı olduğunu söylemelisiniz. Gridde güvenilir bir rekabet oluşturabilirler mi? F1'e ne getirecekler?"

"Bence Andretti isminin yarattığı duygusallıktan sıyrılıp mantıklı bir karar vermelisiniz, ancak gridde daha fazla araç görmek isterim." dedi.

Brundle'ın yorumları, F1 uzmanı Mark Gallagher'ın Andretti ile mevcut takımlar arasında 'bir dereceye kadar kişisel husumet olduğunu' ortaya koymasının ardından geldi.

Gallagher, bazı takım patronlarının, takım sahibi Michael Andretti'nin F1 adaylarıyla yaptığı yüz yüze görüşmelerden sonra 'bir Formula 1 takımını yönetmenin gerçekten nelere mal olacağı konusunda hiçbir kapasitesi ya da anlayışı olmadığına' inandıklarını iddia etti.

Eski Jordan, Red Bull ve Cosworth yöneticisi, takımın iş planının öncelikle para ödülüne dayanması halinde F1'in Andretti'nin teklifini reddetmekte tereddüt etmemesi gerektiğini öne sürerek, takımın sürdürülebilir bir girişim olduğunu kanıtlaması gerektiğini iddia etti.