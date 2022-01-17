Brundle, Abu Dhabi'ye yönelik komplo teorilerini reddetti

Rekabetin tavan yaptığı heyecan verici bir sezonun ardından şampiyonluğu Max Verstappen aldı.

Ancak, FIA yarış direktörü Michael Masi yarışa müdahale edene kadar şampiyon Lewis Hamilton olmak üzereydi.

Avustralyalı, sadece iki liderin arasındaki tur bindirilen araçların turlarını geri almasına izin vererek, bugüne kadar devam eden tartışmalara yol açtı.

Yaşananların ardından, Lewis Hamilton'ın 2022 sezonunda gridde olmayabileceğine dair söylentiler var. Michael Masi'nin ise görevini koruyup koruyamayacağı hâlâ belirsiz.

Kariyerine yorumcu olarak devam eden eski Formula 1 pilotu Martin Brundle, yarışta hatalar yapıldığını kabul etti ancak Hamilton ve Mercedes'e karşı herhangi bir komplo teorisini reddetti.

Brundle, "Formula 1 için büyük bir utançtı."

"Herkesin gözü bizim üzerimizdeydi ve acemice bir şey yapıldı. Bu, insanların kafasını karıştırdı ve sinirlendirdi."

"İnsanları, düzenbazlık veya manipülasyonla suçlamaya başlayacaksınız sağlam kanıtlarınızın veya iyi avukatlarınızın olması gerekir. Böyle bir durum olduğunu sanmıyorum."

"Kaosun ortasında birkaç tur boyunca oturup 'Kimin kazanmasını istiyorum?' diye düşünüldüğünü sanmıyorum."

"Bence yarış kontrole gelen bilgiler ve talepler çığ gibiydi ve alınan kararlarda hatalar yapıldı."

"Yarışların, güvenlik aracı veya kırmızı bayrak altında bitmesini istemediğimiz konusunda hemfikir olmuşuz gibi bir karar alındı." dedi.

Brundle, "Bunu nasıl çözebilirsiniz bilmiyorum çünkü Red Bull ya da üçüncü sıradaki Carlos Sainz kesinlikle yanlış bir şey yapmadı."

"Problem bu ama yarış kontrolün kötü niyetli olduğuna inanmıyorum." diye ekledi.