Brundle, ABD GP'de Alonso'ya verilen cezanın 'haksızlığını' eleştirdi

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Alonso'nun bir noktada iki tekerlek üzerinde olduğu görülen Austin'deki yarış esnasında, İspanyol pilotun zemine sert bir şekilde çarpmasının ardından yan aynası düştü.

Araçtaki kameralardan, aynanın Alonso Kevin Magnussen'i geçene kadar birçok tur boyunca yukarı ve aşağı zıpladığı görüldü. Sonunda ayna tamamen koptu ve yarış bitene kadar pistte kaldı.

Alonso, gelecekteki takım arkadaşı Lance Stroll ile kazasının ardından yarışa devam devam etmekle kalmayıp, hasarlı Alpine aracıyla yedinci sırayı elde ederek olağanüstü bir iş çıkarmıştı. Ancak bu sonuç, Alonso için kesin değildi.

Yarış sonrası Haas, yarış boyunca Alonso ve Sergio Perez'e hatalı bir parçayı düzeltmek için pite dönmesini emreden siyah ve turuncu bayrak gösterilmemesine itiraz etti.

Hakemler hem Alpine'i hem de Red Bull'u çağırdılar ancak Red Bull, yarış sırasında FIA'dan Jo Bauer ile temasa geçtiklerini ve Bauer'in devam etmenin uygun olduğunu söylediğini belirttikten sonra ceza almadılar.

Ancak Alpine'in, konuyla ilgili FIA ile temasa geçmediği ve Bauer'in Alonso'nun pite dönmesi gerektiğini belirtmesine rağmen bu durumun göz ardı edildiği görüldü.

Sonuç olarak, Alonso'ya 10 saniye dur-kalk cezası verildi. Bu da yarışın sonucunda 30 saniye cezaya karşılık geldi.

Bu ceza nedeniyle Alonso, sadece Daniel Ricciardo ve Nicholas Latifi'nin önünde kalarak yarışı 15. sırada bitirmiş oldu.

Fernando Alonso, Alpine A522, collides with Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine, Haas'ın protestosunun; protesto süresi geçtikten sonra yapılmasının kabul edilemez olduğunu öne sürdüğü için olay henüz kapanmadı. Her iki takım da perşembe günü Meksika Grand Prix'si öncesinde konuyu görüşmek üzere FIA ile bir araya gelecek.

Brundle bu durumun, kendisine iki kez Dünya Şampiyonu Alonso'nun 2006'da yaşadığı bir yarış olayını hatırlattığını söyledi.

Sky Sports'a yazan Brundle, "Bu olay bana, Fernando'nun 2006'da Monza'da bir lastik patlamasının ardından hasarlı bir araçla olağanüstü bir iş çıkardığını hatırlattı."

"2006'da Felipe Massa'nın Ferrari'sini 'engellediği' için çok şüpheli bir şekilde beş grid cezası almıştı ve bu noktada öfkeyle F1'i artık bir spor olarak görmediğini söyledi. On altı yıl sonra burada olmasına bakarsak kesinlikle spor olarak görüyor, ama ortadaki adaletsizlik bana aynı gibi göründü."

"Kural kuraldır, ve genel olarak katı bir şekilde uygulanmalarını destekliyorum. Ancak pilotların da sağduyularına ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum."

"Kimin ön kanadının ya da başka bir parçasının güvenli olup olmadığına karar vermek bence objektif bir durum değil. Eminim ki Massa da pistteki parçalar tarafından hasar almanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyordu." dedi.