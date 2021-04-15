Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Red Bull, TAG Heuer ile kontrat yeniledi Sonraki / Seidl, yeni kuralların düşük eğimli araçları etkilediği yorumlarına "gülüyor"
Formula 1 / Son dakika

Brundle: "23 yarışlık bir takvim çok fazla"

Ekleyen:
, Editör

Eski F1 pilotu ve yorumcu Martin Brundle, 23 yarışlık bir Formula 1 takviminin çok aşırı olduğunu söyledi.

Brundle: "23 yarışlık bir takvim çok fazla"

Formula 1'de geçmişte ortalama 17 yarışlık takvimler oluyordu, ancak Formula 1 şu anda geliri en üst düzeye çıkarmak amacıyla yarış sayısını 23'e kadar çıkarmış durumda.

Gelecekte bu sayının 25'e kadar çıkarılması planlanıyor. Bu, neredeyse her hafta yarış olacağı anlamına geliyor, ki bu durum tüm takımlar için mevcut durumu oldukça zorlaştıracak.

Ayrıca kimleri bunun Formula 1 yarışlarının değerini düşürdüğüne inanıyor.

Eski F1 pilotu Martin Brundle, geçmişte yaklaşık 15-16 yarışlık takvimlerin olduğu dönemde spordaydı ve maksimum sayının 20 olduğunu belirtti.

Brundle, şöyle konuştu: "18 yarışlık takvimi daha çok seviyorum. En fazla da 20 olmalı. Yaz dönemi için kısa bir ara ile beraber, her birinde ikişer yarış olmak üzere dokuz ayda 18 yarış gerçekleştirilebilir."

"Geçen yıl 23 haftada 18 yarış gerçekleştirdik. Hepsi Avrupa ve Ortadoğu'da gerçekleştirildiği için bizi kurtardı. Oysa yarışlar dünyanın her bir yanına dağıldığında, yani Güney Amerika'dan Japonya'ya veya başka bir yere uçmak zorunda olduğumuzda, durum daha da zor olacak. Sorun sadece uçuşların süresi de değil. Saat dilimleri farkı da var, her biri değişiyor."

"Şahsen 23 yarışlık bir takvimin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Sezon sonunda herkesin yorulmuş olacağından hiçbir şüphem yok."

"Yarış sayısındaki artış, mali kısımdan kaynaklanıyor. Bence çok fazla yarış var. Bernie Ecclestone bana 'Bir futbol sezonunda kaç maç var?' diye sorardı. Ben de ona seyircilerin belirli takımın maçlarını takip ettiğini söylerdim."

"Birisi Manchester United hayranıysa, sadece onun maçlarını izler. Formula 1'de bu yaklaşımı uygulayamazsınız."

paylaşım
yorumlar
Red Bull, TAG Heuer ile kontrat yeniledi

Önceki haber

Red Bull, TAG Heuer ile kontrat yeniledi

Sonraki haber

Seidl, yeni kuralların düşük eğimli araçları etkilediği yorumlarına "gülüyor"

Seidl, yeni kuralların düşük eğimli araçları etkilediği yorumlarına "gülüyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak

1s
2
Formula 1

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?

17s
3
Formula 1

Perez: "Nerede vakit kaybettiğimi biliyorum"

43 dk
4
Formula 1

Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

18 dk
5
Formula 1

Seidl, yeni kuralların düşük eğimli araçları etkilediği yorumlarına "gülüyor"

2s
Son Haberler
Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
F1

Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

18dk
Perez: "Nerede vakit kaybettiğimi biliyorum"
F1

Perez: "Nerede vakit kaybettiğimi biliyorum"

43dk
F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak
F1

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak

1s
Alonso, gerçekleri anlatabilmek için otobiyografisini erteliyor
F1

Alonso, gerçekleri anlatabilmek için otobiyografisini erteliyor

1s
Seidl, yeni kuralların düşük eğimli araçları etkilediği yorumlarına "gülüyor"
F1

Seidl, yeni kuralların düşük eğimli araçları etkilediği yorumlarına "gülüyor"

2s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Perez: "Nerede vakit kaybettiğimi biliyorum" Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Nerede vakit kaybettiğimi biliyorum"

Seidl, yeni kuralların düşük eğimli araçları etkilediği yorumlarına "gülüyor"
Formula 1 / Son dakika

Seidl, yeni kuralların düşük eğimli araçları etkilediği yorumlarına "gülüyor"

Çok Okunanlar Bugün

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?

Perez: "Nerede vakit kaybettiğimi biliyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Nerede vakit kaybettiğimi biliyorum"

Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Seidl, yeni kuralların düşük eğimli araçları etkilediği yorumlarına "gülüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl, yeni kuralların düşük eğimli araçları etkilediği yorumlarına "gülüyor"

Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı

Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’

Red Bull, TAG Heuer ile kontrat yeniledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, TAG Heuer ile kontrat yeniledi

Son Haberler

Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
F1 Formula 1 / Son dakika

Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Perez: "Nerede vakit kaybettiğimi biliyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Nerede vakit kaybettiğimi biliyorum"

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak

Alonso, gerçekleri anlatabilmek için otobiyografisini erteliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, gerçekleri anlatabilmek için otobiyografisini erteliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.