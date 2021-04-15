Brundle: "23 yarışlık bir takvim çok fazla"

Formula 1'de geçmişte ortalama 17 yarışlık takvimler oluyordu, ancak Formula 1 şu anda geliri en üst düzeye çıkarmak amacıyla yarış sayısını 23'e kadar çıkarmış durumda.

Gelecekte bu sayının 25'e kadar çıkarılması planlanıyor. Bu, neredeyse her hafta yarış olacağı anlamına geliyor, ki bu durum tüm takımlar için mevcut durumu oldukça zorlaştıracak.

Ayrıca kimleri bunun Formula 1 yarışlarının değerini düşürdüğüne inanıyor.

Eski F1 pilotu Martin Brundle, geçmişte yaklaşık 15-16 yarışlık takvimlerin olduğu dönemde spordaydı ve maksimum sayının 20 olduğunu belirtti.

Brundle, şöyle konuştu: "18 yarışlık takvimi daha çok seviyorum. En fazla da 20 olmalı. Yaz dönemi için kısa bir ara ile beraber, her birinde ikişer yarış olmak üzere dokuz ayda 18 yarış gerçekleştirilebilir."

"Geçen yıl 23 haftada 18 yarış gerçekleştirdik. Hepsi Avrupa ve Ortadoğu'da gerçekleştirildiği için bizi kurtardı. Oysa yarışlar dünyanın her bir yanına dağıldığında, yani Güney Amerika'dan Japonya'ya veya başka bir yere uçmak zorunda olduğumuzda, durum daha da zor olacak. Sorun sadece uçuşların süresi de değil. Saat dilimleri farkı da var, her biri değişiyor."

"Şahsen 23 yarışlık bir takvimin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Sezon sonunda herkesin yorulmuş olacağından hiçbir şüphem yok."

"Yarış sayısındaki artış, mali kısımdan kaynaklanıyor. Bence çok fazla yarış var. Bernie Ecclestone bana 'Bir futbol sezonunda kaç maç var?' diye sorardı. Ben de ona seyircilerin belirli takımın maçlarını takip ettiğini söylerdim."

"Birisi Manchester United hayranıysa, sadece onun maçlarını izler. Formula 1'de bu yaklaşımı uygulayamazsınız."