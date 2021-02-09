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Formula 1 / Son dakika

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"

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Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 pilotu ve F1 muhabiri Martin Brundle, Mercedes'in Lewis Hamilton ile sadece 2021 için anlaşma imzalamasının, Alman takımın 2022 için olan seçeneklerini açık tutmak istemesiyle alakalı olduğunu söyledi.

Aylardır beklenen haber sonunda geldi: Hamilton, 2021'de Mercedes'le yoluna devam edecek!

Böylece sekizinci dünya şampiyonluğunu gördüğümüz rekor dolu bir sene bizi bekliyor olabilir. Zaten Gümüş Oklar'ın da hedefi bu yönde. Ekip, hem Sürücüler hem de Takımlar Şampiyonluğu'nu bu sezonda da elde etmek istiyor.

Duyuru esnasında Hamilton ve Mercedes, sözleşmenin bir parçası olarak, 'bu spordaki çeşitlilik için ortak bir taahhütle uzun soluklu bir projeye' başlayacaklarını da açıkladı.

Fakat çoğu kişi - Brundle da dahil olmak üzere - Hamilton'ın sözleşmesinin sadece bir yıl uzatılması kararına şaşırdı.

Sky F1'e konuşan eski F1 pilotu, bu açıklamayı "sıradışı" olarak nitelendirdi.

Brundle, "Böyle bir ekip ve böyle bir pilot için bir yıllık anlaşma biraz alışılmadık bir duyuru oldu."

"Sanki 'neredeyse sezona başladık, önümüzdeki ay test ediyoruz, artık bu son araç koltuğuna oturman lazım, buna devam etmeliyiz' gibi oldu."

"Ve ilginç bir şekilde bu vakıf... Lewis muhtemelen, geçen yılın ortasında da çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda birlikte çalışabileceği bir komisyon oluşturmuştu."

"Ama şu an tamamen yarışla, yani araca binip sürmekle alakalı bir durum var."

Brundle’ın değerlendirmesine göre Mercedes, bu bir yıllık anlaşmayla beraber 2022 sezonu için seçeneklerini tamamen açık tutmaya çalışıyor.

 

Yakın gelecekte bu takıma yükselme konusunda büyük bir aday olan George Russell da hem Hamilton, hem de takım arkadaşı Valtteri Bottas gibi kontratının sonuna geliyor. Böylece -Brundle'a göre - Max Verstappen bile bir seçenek olabilir.

Hollandalı pilotun 2023'ün sonuna kadar Red Bull ile sözleşmesi olsa da Mercedes Takım Patronu Toto Wolff'un onun yeteneğine hayran olduğu herkes tarafından biliniyor.

Brundle, "Lewis Hamilton, takım arkadaşı Valtteri Bottas ve Bahreyn'de Hamilton yerine geçen genç sürücü George Russell, Mercedes kitaplarında bir yıllık olarak bulunuyor. Seneye hepsi kontrat dışı kalıyor."

"Belki de Max Verstappen gibi bir iki kişi akıllarda olabilir. Bu yüzden en azından bir tarafın seçeneklerini açık tutmak istediği belli oluyor." 

"Bence bunu yapmak isteyen Mercedes-Benz oldu, bu nedenle bu sene için bu olayı kenara koydular ve 2022 sonrasında olacakları da ileriki bir zamanda çözmeye çalışacaklar."

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Editör Zeynep Temel

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