F1 filminin çekimleri için Mercedes ile birlikte çalışılmış

Brad Pitt, geçen yıl Silverstone'da düzenlenen Britanya Grand Prix'sinde Formula 1 filminin sahnelerini çekmek için pistte araç kullanmıştı.

Hollywood'un süper yıldızı ve film ekibi geçen hafta filmin sahnelerini çekmeye devam etmek için Silverstone'a geri döndü.

Filmin yapımcılardan biri olan Lewis Hamilton'ın, Pitt'in sürüş yeteneğine verdiği tepki de paylaşılmıştı.

Yapımcı Jerry Bruckheimer, film ile ilgili Deadline'a şunları söyledi: ''Brad, 3 ay boyunca eğitim aldı. Brad ve Damson Idris, çeşitli araçlarda eğitim aldı.''

''Brad ve Damson, ilk olarak eğitime Formula 3'de başladı. Daha sonra Formula 2'ye geçtiler.''

''Lewis, onların harika olduğunu ve doğal sporcular olduğunu söyledi.''

''Lewis, Brad ve Damson'ın sürüşünden çok etkilendi.''

Pitt'in, geçen sene Silverstone'da gerçek F1 seanslarında ve canlı seyircilerinin önünde kullandığı araç, F1 aracına benzeyecek şekilde modifiye edilmiş bir F2 aracıydı.

Filmin direktörü Joseph Kosinski, ''Mercedes ile yakın çalıştık ve bu aslında Toto Wolff'ün fikriydi.''

''Birçok kişi, yarış filmlerinin yeterince hızlı olmadığıyla ilgili şikayet ediyor çünkü genellikle bu araçları ürettiklerinde, o araçlar film aracı oluyor. Bilirsiniz o araçlar doğru gözükebilir ama gerçek yarış aracı değiller.''

''İlk toplantılarımızın birinde Toto, 'Bunu, bir Formula 2 aracından yola çıkarak yapmalısınız, ancak onu Formula 1 aracına benzetmelisiniz.' dedi. Bu nedenle bu aracın, Formula 2 şasisi ve motoru var.''

''Son nesil Formula 1 aracına benzeyen bir gövde geliştirmek için Mercedes'in tasarım ekibi ve aerodinamik uzmanlarıyla birlikte çalıştık.''

''Bu araçlar, film için tasarlandılar. Araçlarda kayıt cihazları, bataryalar ve telsizler de var, içinde yerleşik 15 kamera bulunuyor.''

''Yapılan bu araçlar, filmi çekmek için yapıldı, ancak temelde yarış araçları.'' dedi.

'F1' olarak adlandırılan bu filmin en eşsiz özelliği, sahnelerin gerçek grand prix haftalarında çekilmiş olması.

Kosinski, ''Brad ve Damson Idris gerçekten araçları sürüyor. Bu kendi başına bile harika bir şey. Ancak bunu, canlı seyirci önünde yapmak, F1 sürücülerin yaptıkları hızları yapmak ve bunu yakalamanın bir yolunu bulmak... Bunun lojistiği daha önce yaptığım hiçbir şeye benzemiyor.''

''Gerçek grand prix'lerde sahneleri çekiyoruz ve bu filmin çok dar aralıklarda çalıştığımız pistin, antrenman ve sıralama seansları arasında, yüz binlerce insanın önünde çekim yaptığımız belirli yönleri var. ” dedi.

Filmin hikayesi, Brad Pitt tarafından canlandırılan deneyimli bir yarış pilotu Sonny Hayes'in son kez bir zafer kazanması üzerine kurulu.

2023 Britanya Grand Prix padoğunda, 11. takımın, yani kurgusal APXGP takımının da garajı bulunuyordu.

Geçen hafta sonu, Lando Norris ve Sergio Perez'in gerçek hayattaki yarış sonrası röportajları sırasında hayranlar, Pitt'in arka planda hareket ettiğini ve kendi "yarış sonrası röportajını" çektiğini gördü.

Film, Formula 1 ile ortaklaşa yapılacak ve mevcut tüm F1 sürücülerini içerecek.

‘F1’, Haziran 2025'te vizyona girecek.