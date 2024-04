Brown'un pazarlama stratejilerini eski pazarlama direktörü açıkladı

Henry Chilcott mayıs 2017'den temmuz 2020'ye kadar MTC'da [Mclaren Team Center] görev yaptı. Bu süre içerisinde takıma Zak Brown katıldı ve takımın Ron Dennis döneminden bugün bildiğimiz döneme geçerken çok önemli bir zamanda göreve geldi. McLaren'in eski grup pazarlama direktörü Chilcott, Brwon ile çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.

McLaren'a 2016 yılında icra direktörü olarak katılan Brown, Nisan 2018'de CEO oldu ve McLaren'ın algılanma şeklinin değişmesinde etkili oldu.

Pondering Papaya podcast'ine verdiği demeçte Chilcott, "İnsanlar onun cesur, küstah ve kendinden çok ama çok emin olduğuna dair bir algıya sahip. Kesinlikle kendine çok güveniyor ama aynı zamanda kendini küçümseme yeteneğine de sahip."

"Bana kendisini 'satış budalası' olarak tanımladığını hatırlıyorum. 'Ben sadece satış ahmağıyım'. diyordu."

"Kendini küçümseyen biriydi. Bence pek çok insanın duyduğunda şaşıracağı ilk şey buydu."

"Ayrıca gerçekten net bir vizyonu vardı. Bu vizyonu gerçekleştirmesine yardımcı olacak doğru insanları bulmak için agresif bir şekilde çalıştı ve sonra bu insanları yüzde 100 destekledi. Hiç kurcalamadı, ne istediği konusunda çok netti ve çok talepkârdı."

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images