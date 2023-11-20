Browning: "Williams F1 aracını kullanmak için şansımı deneyeceğim"
Macau Grand Prix galibi Luke Browning, başarısının Williams Formula 1 takımıyla bir test şansı için kapıyı açmasına yardımcı olacağını umuyor.
Williams Sürücü Akademisi'nin bir üyesi olan Britanyalı, geçtiğimiz hafta sonu Macau GP'yi domine ederek pole pozisyonu, sıralama yarışı ve ana yarışta zafer elde etti.
Geçen yıl Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü'nü kazanmasının ardından yakın zamanda 2021 Aston Martin aracıyla yarışan Bartholomeos, Williams'ı serbest antrenman seansında bile olsa bir fırsat için zorlamaya hazır olduğunu söylüyor.
Autosport'a konuşan Browning, Williams F1 aracıyla yarışma ihtimali hakkında, "Çok isterim!"
"Bunu takıma sorup şansımı deneyeceğim ama elbette bu işlerin bir sıralaması var." dedi.
Browning'in Macau zaferi, Hitech ile F3'te umduğu sonuçları elde edemediği zorlu bir sezonun sonunda geldi.
Yılın en iyi sonucu İspanya GP sprint yarışında elde ettiği ikincilik oldu ve yılı 15. olarak tamamladı.
Ancak gelecek yıl bu seriye geri dönmek ve Macau hafta sonu boyunca gösterdiği formu sergilemek istiyor.
"Dürüst olmak gerekirse, bu yıl F3 sonuçlar açısından gerçekten zordu"
"Ama sanırım izleyen ve ayrıntılara bakan herkes için, sahip olduğumuz hız ile şampiyonadaki yerimiz büyük bir zıtlığa sahipti. Bu kesinlikle çılgıncaydı."
Fotoğraf: Williams
Luke Browning, Hitech Pulse-Eight
"Ne zaman hızlı gibi görünsek engellendim, bir sorun çıktı ya da bir hata yaptım. Yani gerçekten zor bir öğrenme yılı oldu."
"Ama şunu söyleyebilirim ki gelecek sezona girerken kimsenin daha fazla şey öğrendiğini sanmıyorum. Henüz kesin bir şey olmasa bile F3'te harika performanslar sergilemek istiyorum."
Browning, Macau GP'nin ünlü kazananları listesine adını eklemenin olağanüstü bir duygu olduğunu da sözlerine ekledi.
"Tabii ki bu kendime güvenimi arttırdı."
"[Ayrton] Senna gibi önceki kazananların isimlerinin yanında yer almak biraz gerçeküstü."
"Ama oraya gitmek bile gerçeküstüydü. Daha önce hiç Çin'e ya da Macau'ya gitmemiştim, dolayısıyla uçaktan inip dünyanın öbür ucunda tamamen yeni bir yerde olmak ve bu kadar iyi performans göstermek inanılmaz. Ama her dakikasından keyif aldım ve kazandığım için çok minnettarım."
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