Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Brown'dan, Marko'nun "Norris, zihinsel olarak güçlü değil" yorumuna cevap geldi

McLaren CEO'su Zak Brown Helmut Marko'nun Lando Norris hakkındaki açıklamalarına cevap verdi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the Team Principals Press Conference

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Zak Brown, Lando Norris hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'yu eleştirdi. Marko da bu eleştirilerin ardından McLaren CEO’suna yanıt verdi.

Sonbahar arasında, Marko'ya Norris ile Max Verstappen arasındaki şampiyonluk yarışı sorulduğunda, Verstappen’in daha güçlü bir zihinsel yapıya sahip olduğu için avantajlı olacağını belirtmişti. Marko, Norris'in öz eleştirisi ve zorlandığı anları kastederek Verstappen'in bu konuda üstün olduğunu ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, Red Bull’un ön bib yükseklik cihazı ile tartışmalar sürerken Brown Marko'nun yorumlarına ilk yanıtını verdi ve Red Bull’un motor sporları danışmanına ateş püskürdü.

Brown, "Helmut’un yorumlarını okudum, hayal kırıklığına uğrattı ama şaşırtmadı. Lando, ruh sağlığı konusunda bir elçi oldu. Toto Wolff de ruh sağlığı hakkında konuştu.”

“Bu, hakkında konuşmaya, ön plana çıkarmaya ve konuşulabilir hale getirmeye çalıştığımız ciddi bir konu, dolayısıyla bunu kurcalamayı seçmek oldukça uygunsuz ve bizi 10, 20 yıl geriye götürüyor.” dedi.

Marko, Brown’ın bu eleştirilerine şu şekilde yanıt verdi: "Kim dünya şampiyonu olacak diye soruldu ve ben de Max olacağını söyledim, çünkü o zihinsel olarak en güçlü ve en hızlı pilot.”

“Max'in kaç kez pozisyon kazandığına ya da başlangıçtaki pozisyonunu koruduğuna ve Lando'nun bu konuda ne yaptığına bakarsanız, bence bu açıkça ortaya çıkıyor.”

Marko, Red Bull’un ön bib mekanizması etrafında dönen tartışmaları da ele alarak bunun "bir bardak suda fırtına" olduğunu belirtti. FIA'nın yaptığı kontrollerin ardından bu mekanizmanın zaten bilindiğini ifade etti:

"Bunu bir bardak suda fırtına olarak nitelendirebilirim. Biz FIA’ya bu mekanizma hakkında bilgi verdik, onlar bu mekanizmayı biliyorlardı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

“Neredeyse tüm takımların farklı versiyonları var ve bizde bu mekanizmaya ulaşmak için aracın ön kısmından oldukça fazla parçayı çıkarmanız gerekiyor.

“Ayrıca parc fermé’de arabalar sürekli gözetim altında, bu da herhangi bir değişiklik yapmanın mümkün olmadığını gösteriyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vasseur: "Red Bull yükseklik ayarlama sistemini kullandıysa bu açıkça hile olur"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Sainz: "Son turdaki hamleden önce Norris’in lastiklerle zorlandığını gördüm"

Sainz: "Son turdaki hamleden önce Norris’in lastiklerle zorlandığını gördüm"

Formula 1
Amerika GP
Sainz: "Son turdaki hamleden önce Norris’in lastiklerle zorlandığını gördüm"
Amerika GP sprint: Verstappen kazandı, Norris üçüncü oldu!

Amerika GP sprint: Verstappen kazandı, Norris üçüncü oldu!

Formula 1
Amerika GP
Amerika GP sprint: Verstappen kazandı, Norris üçüncü oldu!
McLaren, Austin'de yeni tabanını kullanmama kararını açıkladı

McLaren, Austin'de yeni tabanını kullanmama kararını açıkladı

Formula 1
Amerika GP
McLaren, Austin'de yeni tabanını kullanmama kararını açıkladı

Son Haberler

Hamilton: "Araç sıralama turlarında tam bir kabustu!"

Hamilton: "Araç sıralama turlarında tam bir kabustu!"

F1 Formula 1
Amerika GP
Hamilton: "Araç sıralama turlarında tam bir kabustu!"
MotoGP Avustralya: Marquez kazandı, Martin ikinci

MotoGP Avustralya: Marquez kazandı, Martin ikinci

MGP MotoGP
Avustralya GP
MotoGP Avustralya: Marquez kazandı, Martin ikinci
Norris pole'ü elde etmesi hakkında: "Belki de şanslıydım"

Norris pole'ü elde etmesi hakkında: "Belki de şanslıydım"

F1 Formula 1
Amerika GP
Norris pole'ü elde etmesi hakkında: "Belki de şanslıydım"
Verstappen: "Turu tamamlayabilseydim pole'ü alabilirdim"

Verstappen: "Turu tamamlayabilseydim pole'ü alabilirdim"

F1 Formula 1
Amerika GP
Verstappen: "Turu tamamlayabilseydim pole'ü alabilirdim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye