Brown'dan, Marko'nun "Norris, zihinsel olarak güçlü değil" yorumuna cevap geldi

Zak Brown, Lando Norris hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'yu eleştirdi. Marko da bu eleştirilerin ardından McLaren CEO’suna yanıt verdi.

Sonbahar arasında, Marko'ya Norris ile Max Verstappen arasındaki şampiyonluk yarışı sorulduğunda, Verstappen’in daha güçlü bir zihinsel yapıya sahip olduğu için avantajlı olacağını belirtmişti. Marko, Norris'in öz eleştirisi ve zorlandığı anları kastederek Verstappen'in bu konuda üstün olduğunu ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, Red Bull’un ön bib yükseklik cihazı ile tartışmalar sürerken Brown Marko'nun yorumlarına ilk yanıtını verdi ve Red Bull’un motor sporları danışmanına ateş püskürdü.

Brown, "Helmut’un yorumlarını okudum, hayal kırıklığına uğrattı ama şaşırtmadı. Lando, ruh sağlığı konusunda bir elçi oldu. Toto Wolff de ruh sağlığı hakkında konuştu.”

“Bu, hakkında konuşmaya, ön plana çıkarmaya ve konuşulabilir hale getirmeye çalıştığımız ciddi bir konu, dolayısıyla bunu kurcalamayı seçmek oldukça uygunsuz ve bizi 10, 20 yıl geriye götürüyor.” dedi.

Marko, Brown’ın bu eleştirilerine şu şekilde yanıt verdi: "Kim dünya şampiyonu olacak diye soruldu ve ben de Max olacağını söyledim, çünkü o zihinsel olarak en güçlü ve en hızlı pilot.”

“Max'in kaç kez pozisyon kazandığına ya da başlangıçtaki pozisyonunu koruduğuna ve Lando'nun bu konuda ne yaptığına bakarsanız, bence bu açıkça ortaya çıkıyor.”

Marko, Red Bull’un ön bib mekanizması etrafında dönen tartışmaları da ele alarak bunun "bir bardak suda fırtına" olduğunu belirtti. FIA'nın yaptığı kontrollerin ardından bu mekanizmanın zaten bilindiğini ifade etti:

"Bunu bir bardak suda fırtına olarak nitelendirebilirim. Biz FIA’ya bu mekanizma hakkında bilgi verdik, onlar bu mekanizmayı biliyorlardı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

“Neredeyse tüm takımların farklı versiyonları var ve bizde bu mekanizmaya ulaşmak için aracın ön kısmından oldukça fazla parçayı çıkarmanız gerekiyor.

“Ayrıca parc fermé’de arabalar sürekli gözetim altında, bu da herhangi bir değişiklik yapmanın mümkün olmadığını gösteriyor."