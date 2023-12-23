Brown'dan açık mektup: "Çoğu sporda iki takıma birden sahip olmak yasak"

Brown, McLaren'in resmi internet sitesi üzerinden yayınlattığı açık mektupta, F1 yönetimi ve takımlara açık çağrıda bulundu. Bu mektupta Brown, F1'deki paydaşların bir şirketin iki takıma sahip olmasına izin vererek "sağlıksız bir durum" oluşmasına izin verdiği görüşlerini yineledi.

Brown, açık mektubunda doğrudan Red Bull'un adını vermese de hem Red Bull Racing, hem de AlphaTauri takımının da sahibi olan enerji içecek firmasını üstü kapalı bir şekilde hedef aldı.

Red Bull ve kardeş takım AlphaTauri arasındaki ilişki son aylarda artan bir incelemeyle karşı karşıya kaldı; Red Bull'un daha yakın bir teknik işbirliğinden faydalanması, F1 padoğundaki rakipleri arasında endişelere yol açtı.

Red Bull yapısının doğası konusunda en yüksek ses çıkaranlardan biri olan Brown, şimdi ortak mülkiyetin yasaklanması gerektiğini öne sürecek kadar ileri gitti.

Brown, McLaren'in resmi web sitesinde yayınlanan açık mektubunda "Diğer büyük sporların çoğu, rekabete verdiği bariz potansiyel zarar nedeniyle aynı ligde iki takımın sahipliğini yasaklıyor."

"Bu sağlıksız bir durum çünkü hem pistte hem de pist dışında alınan kararları etkiliyor. İster daha fazla veriye erişim, ister bileşen/personel paylaşımı, isterse de stratejik bir oylama üzerinde etki sahibi olmak söz konusu olsun, bu durum kuralların ruhuna uygun değil."

"Bağımsızlığı, rekabeti ve adaleti savunmak önemlidir ve gelecekte stratejik ittifaklar ve özellikle de sahiplik yoluyla etkinin bir takımdan diğerine yayılmasını engellemek için kurallarda değişiklikler yapılmasını istiyorum. Formula 1 markasına sadık kalmalı ve her takım - güç üniteleri hariç - birbirinden tamamen bağımsız olmalıdır."

"Formula 1 taraftarlarının evrensel olarak rekabette adalete ve eşit bir oyun alanına inandıklarına ve Formula 1'deki gerçek rekabet ruhunu tehlikeye atan her türlü eylemi reddedeceklerine inanıyorum."

"Formula 1'in sportif dokusu içerisinde bilgi paylaşımı, ortak sahiplik modelleri ve stratejik ittifaklar sadece taraftarların adil ve çetin rekabete olan inancını zayıflatmaya hizmet edecektir." dedi.