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Brown: “Üç galibiyet bize yetmez, zirveye dönmek için çalışıyoruz”

McLaren CEO’su Zak Brown, 2026 sezonunda elde ettikleri üç galibiyetin beklentilerini karşılamadığını belirterek yeni galibiyetler hedeflediklerini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 16:30

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Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

2024 ve 2025 sezonlarında üst üste Takımlar Şampiyonası'nı kazanan McLaren, geçen yıl Lando Norris ile Pilotlar Şampiyonluğu'na da ulaşmıştı. Ancak Woking ekibi, 2026 sezonunda önceki yıllardaki başarısını tekrarlayamadı.

Artan rekabet ve değişen kurallar karşısında zorlanan McLaren, 8 Kasım'daki Brezilya Grand Prix'sinde Lando Norris'in zaferiyle bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti. Ancak Etihad Hava Yolları'nın McLaren'e özel uçak tasarımının tanıtımında Gulf News'e konuşan Zak Brown, üç galibiyetin kendileri için yeterli olmadığını vurguladı.

2026 sezonunun son yarışlarına girilirken şimdiden gelecek yıla ve 2027 araç geliştirme çalışmalarına odaklandıklarını belirten Brown, rakiplerin aradaki farkı hızla kapattığı bir ortamda gelişmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Zak Brown

Takımın 2027 hedeflerini ve mevcut performansını değerlendiren Brown, şu ifadeleri kullandı: “Sadece üç galibiyet bize yetmez, zirveye dönmek için çalışıyoruz. Umarım sezon bitmeden bu sayıya yenilerini ekleyebiliriz.”

“Son birkaç yılda şampiyonluklar kazandıktan sonra zirveye yeniden tırmanmak için yapmamız gereken bazı işler var, ancak planımız da tam olarak bu.”

“Aramızdaki farkların çok küçük olduğu bu sporda her saniye önem taşıyor.”

Körfez ortaklığı ve sezon finali heyecanı

McLaren'in Bahreyn ve Abu Dabi merkezli ortaklıklarının takıma önemli finansal ve operasyonel destek sağladığını belirten Brown, 24 yarışlık zorlu takvimde lojistik koşulların ve seyahat kalitesinin de takım performansı açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Ortaklarının desteğine ve aralık ayında Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek sezon finaline değinen Brown, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim sahiplerimiz Abu Dabi ve Bahreyn.”

“Bahreyn, bu bölgedeki ilk yarıştı. Dolayısıyla Formula 1'in bu bölgeye gelmesinin asıl mimarı onlar. McLaren'e gösterdikleri bağlılık, bize kazanmak için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları ve desteği sağlıyor. Daha iyi iki patron düşünemezdim.”

“Yarış ekibimizden en iyi verimi alabilmek için personelin iyi dinlenmiş olması ve iyi şartlarda seyahat etmesi gerekir. Ayrıca 2024'te Abu Dabi'de yarışı ve takımlar şampiyonluğunu kazandık, geçen yıl ise pilotlar şampiyonluğunu yine burada ilan ettik.”

“Bu yüzden Abu Dabi bizim için her zaman çok özel.”

Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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