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Brown'a göre F1, rekabet anlamında IndyCar'a benzeyecek

McLaren CEO'su Zak Brown, Formula 1'in takımlar arasında IndyCar düzeyinde bir performans rekabetine yaklaştığını düşünüyor.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the team principals Press Conference

IndyCar, amortisör geliştirme ve iki farklı motor üreticisi dışında büyük ölçüde spesifik olan Dallara yapımı araçlarla yapılan yakın, aksiyon dolu yarışlarıyla bilinir.

Bu da çok yakın yarışlara yol açıyor ve birçok pistte sıralama farkları 0.3'ten daha az bir farkla gerçekleşiyor.

St Petersburg'daki 2023 açılışında, sıralamanın ilk aşamasını lider tamamlamak ile grup aşamalarında tamamen elenmek arasında 0.3'lük bir fark vardı.

F1, bütçe sınırı ve takımların benzer aerodinamik tasarımlar üzerinde birleşmesi sayesinde 2023'te de benzer sıralama seansları geçirdi.

Ancak IndyCar dört takımla yedi farklı yarış galibiyeti elde ederken, F1'de Red Bull 2023'ün 22 yarışından biri hariç hepsini kazandı.

Her iki seride de takımları bulunan Brown'a göre, mevcut teknik düzenlemeler 2024 ve 2025 yıllarında da devam edeceği için F1'in IndyCar seviyesine ulaşması çok uzak değil.

Brown, "Zaman çizelgelerine bakarsanız dokuzuncu ve onuncu olan bu takımlar bile Q3 için bir tehdit oluşturuyor." 

"Şampiyona için muhtemelen aynı karakterler olacak, ancak Formula 1'in daha rekabetçi olacağını düşünüyorum."

Felix Rosenqvist, Arrow McLaren Chevrolet

Fotoğraf tarafından: Jake Galstad / Motorsport Images

Felix Rosenqvist, Arrow McLaren Chevrolet

"Bence bu daha çok IndyCar'daki gibi bir anda kazanabilecek çok sayıda pilotun olduğu ve nadiren birinin şampiyonluğa ulaştığı bir yarış olacak."

"Eğer Max bir aksilik yaşasaydı, kaç kişinin podyuma çıktığı, kaç kişinin ikinci olduğu düşünüldüğünde şampiyona oldukça farklı görünürdü."

"Bunun daha da yakınlaşacağını tahmin ediyorum ve bence bu spor için harika olacak, bu düzeyde bir baskınlık olmayacak ve herhangi bir hafta sonunda kazanabilecek yedi, sekiz pilot olacak."

"Bu spor için harika olacak ve bence gittiğimiz yer de bu." dedi.

Red Bull'un avantajının ortadan kalkmasının ne kadar süreceği sorulduğunda ise Brown, "Max ve Red Bull yaptıklarını yapmaya devam etmediği sürece burada kalacağız." 

"Ancak sonuçta herkes bir noktada bir hafta sonu da olsa onları yakaladı, bu yüzden kimsenin çok uzakta olduğunu düşünmüyorum."

"Ama yine de Red Bull'un aracı geliştirmeyi ne zaman bıraktığını bilmiyoruz. Eğer sıkı çalışmaya devam ederlerse bunu gelecek yıla kadar öğrenebileceğimizi sanmıyorum. Bizim kadar sıkı koştuklarını sanmıyorum, sadece buna ihtiyaçları yoktu."

"Ama Ferrari çok güçlü görünüyordu, Mercedes Cumartesi günleri iyiydi, Aston [Martin] çok güçlü başladı; yani bence onlardan çok uzakta değiliz." yanıtını verdi.

Ek Raporlama: Alex Kalinauckas

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