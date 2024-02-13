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Brown'a göre 2024, McLaren için hâlâ bir "geçiş yılı" olacak

McLaren Racing patronu Zak Brown, 2024'ün İngiliz ekip için bir geçiş senesi olacağını düşünüyor.

Editör Ezel Tan
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Zak Brown, McLaren Racing CEO, David Sanchez, Rob Marshall, Andrea Stella, McLaren Team Principal

McLaren, sezon boyunca önemli ölçüde ilerleme kaydetmesinin ardından geçen yıl şampiyonayı dördüncü bitirmişti.

Bu ilerleme, Avusturya Grand Prix'sine getirilen güncelleme paketiyle başladı ve bu sayede hem Lando Norris hem de Oscar Piastri podyum için mücadele edecek seviyeye geldi.

Katar'da Piastri, pole pozisyonunu aldı ve sprint yarışında da zafere ulaştı.

Bu gelişim ve tasarım ekibindeki motivasyon, Brown'ı 2024 için heyecanlandırmışa benziyor.

Speedcafe'e verdiği demeçte "Yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz."

"Sadece kontrol edebildiğimiz şeylerle ilgilenebildiğimizi biliyoruz, ki bu da bizim kendi yarış ekibimiz."

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: McLaren

"Şu anda rüzgar tünelinde ve CFD'de gördüklerimiz hoşumuza gidiyor. Bu yüzden ileriye doğru bir adım atacağımızı hissediyoruz."

"Ne kadar olacak? Bunu bilemiyoruz. Red Bull ile ilgili en büyük gizem, 2023 aracının gelişimine ne zaman son verdikleri."

"Bence cevap muhtemelen oldukça erken, bu yüzden bekleyip Adrian Newey'nin şapkadan nasıl bir tavşan çıkaracağını görmeliyiz."

"Aynı zamanda, Mercedes ve Ferrari de ihtiyaç duydukları her şeye sahip olan harika takımlar." dedi.

Brown, yeni rüzgar tüneli ve simülatörün geçen yılın ortasında devreye girdiğini, bunun gerçek etkilerinin görmenin vakit alacağını belirtti. Bu yüzden 2024'ü bir geçiş senesi olarak düşünüyor.

Brown, "Şu anda ihtiyacımız olan her şeye sahibiz, ancak 2024 hâlâ bir geçiş yılı."

"2 Ocak'ta ihtiyacımız olan her şeye sahip olsam da, her şeyin sonuç vermesi için daha fazla vakit gerekiyor."

"Bu yüzden 2024'ün bizim için bir karışım yılı olduğunu düşünüyorum ama mazeretim yok."

"Yarış kazanma arzumuz var. Fakat yine de 'her şey tam teknoloji ve insan kapasitemizle yapıldı' diyebileceğimiz yıl 2025 olacak." dedi.

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