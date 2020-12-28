Brown: "Yeni Williams sahiplerinin elleri çek defterinde olmalı"

Dorilton Capital, Williams Ailesi'nin mayıs ayında takımı satma kararı almasının ardından ağustos ayında İngiliz ekibi satın almıştı.

Williams takımının içinde olduğu finansal karmaşaya son veren anlaşma, 2019'a kadar olan 13 milyon poundluk zararın ardından takıma -mali anlamda- ilaç gibi geldi.

1980 ve 90'larda F1 şampiyonluğunu kazanan ancak o zamandan beri lider takımların gerisinde kalan Williams'la McLaren arasında bazı açılardan benzerlikler olduğunu söylemek mümkün.

McLaren, 2015 ve 2017 arasındaki süreçte F1 Takımlar Şampiyonası'nda 9. sıraya kadar düşerken, sonrasında hem pistte hem de pist dışında önemli çalışmalar yaparak geri dönmeyi başarmışlardı.

Takım, bu yıl şampiyonada 3. olarak 2012'den bu yana en iyi derecesini kutlamış oldu ve Abu Dabi'deki sezon finalinin arifesinde 185 milyon sterlinlik yeni yatırımı duyurdu.

Williams'ın McLaren'e benzer bir dönüşü tamamlayıp tamamlayamayacağı sorulduğunda Brown, bunun mümkün olduğunu ancak yeni sahiplerin bir kurtarma planı için harcama yapmaları gerektiğini söyledi.

"Bu, harika bir yarış takımı. Yeni yatırımcıların yatırım yapmaları gerekecek, bunun için çok para gerek. Şampiyonayı 10. sırada tamamlamaları yüzünden gelirlerinde sorun var. Sponsorlukları da pek yok gibi görünüyor."

“Gerekli insanlara, bilgi birikimine ve beceriye sahipler. Sadece -sahip olmadıkları- kaynaklara ihtiyaçları var."

"Bu yüzden biraz zaman alacak ama bu yıl için büyük bir adım attıklarını düşünüyorum. Henüz bir puan alamamış olsalar da kesinlikle birkaç kez iyi pozisyon yakaladılar."

"Yapamamaları için bir neden yok ancak takıma yatırım yapmaya devam etmeleri gerekecek çünkü bizim sahip olduğumuz gelir düzeyine sahip olmadıklarını düşünüyorum."

"F1'de -bildiğimiz gibi- hızlı gitmek için para gerekiyor bu yüzden çek defterlerini almaya devam etmeleri gerekiyor."

Williams, geçtiğimiz günlerde eski McLaren F1 CEO'su Jost Capito'nun 2021'de ekibe katılacağını ve Simon Roberts'ın Takım Patronu olacağını duyurdu.

George Russell ve Nicholas Latifi ise önümüzdeki yıl yine takım için yarışmaya devam edecek. Latifi'nin Kanada'dan yarış operasyonlarını desteklemeye yardımcı olacak önemli bir sponsorluk ve destek getirmesi bekleniyor.