Brown: "Yeni F1'de kazanabilecek sekiz veya dokuz farklı takım olacak"

2012 Formula 1 sezonunda Red Bull, Ferrari, McLaren, Lotus, Williams ve Mercedes olmak üzere altı farklı takım yarış kazanmayı başarmıştı. Ancak sonrasında bu rakam giderek düştü.

2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemiyle birlikte sadece Mercedes, Red Bull ve Ferrari yarış kazanabildi.

Bu süreçte Mercedes 89 galibiyet alırken, Ferrari 17 ve Red Bull 15 zafer elde etti. Bu, yarışların %73.55'inin Mercedes tarafından kazanıldığını gösteriyor.

Aynı süreçte sekiz takım podyum aldı: Mercedes 179, Ferrari 92, Red Bull 66, Williams 15, Force India 5, McLaren 3, Toro Rosso 2 ve Lotus 1 podyum elde etti.

Bu süreçte takımların bütçeleri de tavan yaptı ve Mercedes, Ferrari ve Red Bull yıllık 500 milyon dolara yakın para harcadılar.

2021'de bütçe sınırı gelecek ve McLaren Racing CEO'su Zak Brown yeni kurallarla birlikte sekiz veya dokuz takımın galibiyet için savaşabileceğini düşünüyor.

Brown, "145 ve sonrasında 135 milyon dolar bence iyi bir sınır. Sanırım beş veya altı takım bütçe sınırı seviyesinde çalışabilecek. Bu, çok daha fazla rekabet anlamına gelir ve spor için harika olacak."

"Bunu şu anda en fazla harcama yapan üç takımla aradaki farkı kapatmak için kullanabiliriz, ancak riskleri de var. Arkamızda olan ve bize yetişebilecek takımlar da olacak."

"175 milyonluk sınır ile çalışmaya hazırdık ve bu seviyeye çıkabilecek dört takım vardı. Ama şimdi iki takım daha eklendi. Aston Martin ve AlphaTauri'nin neler yapabileceğini görmek ilginç olacak. Ayrıca Red Bull, kaynaklarını iki takımı arasında bölüştürebilecek.

"Yani altı takım: Mercedes, Ferrari, Red Bull, Racing Point, Renault ve AlphaTauri bütçe sınırında çalışabilir. Red Bull gelecekte maliyetleri bölüştürebileceği iki takıma sahip olacak ve kesinlikle AlphaTauri'yi bu konuda kullanacaklar. Helmut Marko'nun yerinde olsaydım bunu kesinlikle yapardım. Muhtemelen bütçe sınırının en büyük kazananı onlar olacak."

"Alfa Romeo, Haas ve Williams'ın bütçelerinin izin verilen maksimum sınıra ulaştığından emin değilim, ancak onlarla geri kalanlar arasındaki fark açık şekilde daha küçük olacak. Bu nedenle herkes bu durumdan faydalanacak ve şampiyona daha adil ve dengeli olacak. ”

"Şu anda en çok para harcayan takımlara bakarsak, başlangıçta zor zamanlardan geçeceklerini söyleyebiliriz, çünkü bir şekilde azaltma yapmaları gerekecek. Ancak bunun hoş bir sorun olduğunu söyleyebiliriz ve bence bu takımlar her zaman olduğu gibi yeni rekabetçi olacaklar."

"Umarım McLaren şampiyonluğu kazanabilecek dört veya beş takımdan birisi olur. Ancak başlangıçta hava şartlarının etkilediği veya kazaların olduğu kaotik bir yarış kazanabilecek sekiz veya dokuz takım olacak "

"Gelecekte sporumuz, takımların yarısından fazlasının benzer bir bütçeyle rekabet edeceği bir pozisyona gelecek. Bu, daha fazla çeşitlilik vaat ediyor."

"Şampiyon olan takımlar hakkında hiçbir şey değişmeyecek ve bu, dört ila beş takım arasında olacak. Ama IndyCar'la benzer bir senaryo olacağını hayal edebiliyorum. Orada şampiyonluk her zaman Penske, Andretti veya Ganassi pilotlarının oluyor ancak bizim yeni takımımız, Rahal veya Coyne gibi diğerleri de kazanabiliyor." dedi.