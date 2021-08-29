Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor"

Şu anda kırmızı bayrak çıkmış durumda ve seans başlayacak gibi de durmuyor.

Zak Brown şartlar sorulduğunda şöyle konuştu: “Yağmurun yakın zamanda biteceğini sanmıyorum. Duracak gibi görünmüyor. Önümüzdeki 40-45 dakikada daha kötüleşecek."

"Sonrasında neler olacağını söylemek zor. Pist ıslak, bu yüzden yarış kaotik olacak."

"Belki de bu seyirciler için iyidir. Bu durum bazılarının işine gelirken bazılarının da yarışını mahvetmesine neden olabilir. Umarım kaos olmaz."

"Lando tüm hafta sonu harika bir iş yaptı ve eminim pole pozisyonundan başlayabilirdi ya da ondan çok uzakta kalmazdı. Çünkü gerçekten çok hızlıydı. Bakalım nasıl toparlayacak?"

"Daniel şimdi ikinci sıradan başlıyor. Bakalım yarışta onu neler bekliyor."