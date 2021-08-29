Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, yağmurun çok fazla olduğunu ve duracak gibi de görünmediğini dile getirdi.
Belçika'da beklenen yağmur sabah saatlerinde ve özellikle de yarışın başlamasına kısa bir süre kala başladı.
Yarışın başlangıcı yoğun yağış nedeniyle birkaç kez ertelendi ve TSi 16:25'te güvenlik aracı arkasında iki formasyon turu atıldı.
Fakat şartlar o kadar kötüydü ki, hemen hemen tüm pilotlar kırmızı bayrak istedi ve sonunda FIA, yarışı durdurma kararı aldı.
Şu anda kırmızı bayrak çıkmış durumda ve seans başlayacak gibi de durmuyor.
Zak Brown şartlar sorulduğunda şöyle konuştu: “Yağmurun yakın zamanda biteceğini sanmıyorum. Duracak gibi görünmüyor. Önümüzdeki 40-45 dakikada daha kötüleşecek."
"Sonrasında neler olacağını söylemek zor. Pist ıslak, bu yüzden yarış kaotik olacak."
"Belki de bu seyirciler için iyidir. Bu durum bazılarının işine gelirken bazılarının da yarışını mahvetmesine neden olabilir. Umarım kaos olmaz."
"Lando tüm hafta sonu harika bir iş yaptı ve eminim pole pozisyonundan başlayabilirdi ya da ondan çok uzakta kalmazdı. Çünkü gerçekten çok hızlıydı. Bakalım nasıl toparlayacak?"
"Daniel şimdi ikinci sıradan başlıyor. Bakalım yarışta onu neler bekliyor."
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